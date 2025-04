najlepsza dieta dla psa

fot. Fotolia

Przygotowując posiłki dla psa, należy wziąć pod uwagę jego wiek i potrzeby. Dieta dla szczeniaka będzie inna niż dla dorosłego zwierzaka czy szczennej suki. Inaczej karmimy psa pracującego, przebywającego na dworze, a inaczej małego pieska salonowego.

Niezbędne składniki w diecie psa

Białko – podstawowy budulec organizmu. Jego źródłem jest surowe lub obgotowane mięso (najlepsze wołowe, drobiowe, baranie), gotowane ryby, jajka, twaróg. Składniki te powinny stanowić 1/3 dziennej racji pokarmowej psa.

Węglowodany – to źródło energii. Dostarczają je ugotowany makaron, niełuskany ryż, warzywa, płatki kukurydziane i jęczmienne oraz kasza gryczana. Mają stanowić 1/3 dziennej racji pokarmowej.

Warzywa – powinny być stałym składnikiem diety psa w każdym wieku. Zaleca się marchew, pietruszkę, buraki ćwikłowe i seler. Warzywa podajemy starte na tarce lub zmiksowane, surowe lub ugotowane. Są cennym źródłem witamin i błonnika pokarmowego. Niewskazane jest natomiast podawanie warzyw strączkowych i cebuli.

Tłuszcz – jest niezbędnym źródłem energii. Uzupełnia dietę psa o witaminy: A, D, E, K oraz kwasy tłuszczowe. Nie powinien stanowić więcej niż 20 proc. dziennej racji pokarmowej pupila. Zalecany jest łój wołowy i olej lniany, słonecznikowy, sojowy.

Posiłki dla psa nie mogą zawierać żadnych przypraw, co oznacza, że nie dodajemy do nich soli.

Woda – musi być zawsze dostępna dla psa.

Gotowe karmy przemysłowe

Suche karmy dobrej jakości są dobrze zbilansowanym, wysokoenergetycznym pokarmem, bogatym w niezbędne witaminy oraz minerały. Powinny być dostosowane do wieku, rasy, zdrowia i funkcji, jaką pełni pies w naszym domu. Należy je dawkować zgodnie z zaleceniami producenta.

Sucha karma uznanych producentów dostarcza naszemu pupilowi wszystkich niezbędnych składników diety i pomaga utrzymać go w dobrym zdrowiu. Jest bardzo łatwa w dawkowaniu.

Ile posiłków powinien otrzymywać pies?

W szóstym tygodniu życia szczenięta mogą już jeść wyłącznie pokarm stały. Powinny go dostawać 4 razy dziennie w porcjach dostosowanych do wielkości rasy. Od piątego miesiąca życia podaje się go 3 razy dziennie, po ukończeniu dziewięciu miesięcy wystarczy 2 razy.

Sposób podawania

Psia jadalnia powinna być w stałym miejscu. Pokarm podajemy o stałych porach, zawsze wkładając go do czystej miski. Możemy pod nią podłożyć plastikową podkładkę, żeby nie suwała się po podłodze. Psom ras dużych miskę z karmą stawiamy na podwyższeniu. Ułatwia to zwierzakowi połykanie.

Czego nie powinno być w diecie psa?

Niebezpieczne są kości z drobiu, królika, jagnięce i wieprzowe. Rozszczepiają się na ostre kawałki i mogą uszkodzić jelita.

Pies nie powinien jeść czekolady, ponieważ może ona spowodować zatrucie.

Nie wolno mu podawać pikantnych wędlin, ościstych ryb, cebuli, czosnku, grochu i fasoli.

