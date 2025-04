Pod hasłem "zwierzęta domowe" kryje się wiele pupili. Są to oczywiście najpopularniejsze psy i koty i wydawać się może, że to właśnie one są najbardziej kosztowne. Niektóre rasy czworonogów są bowiem sporo warte. W samym codziennym funkcjonowaniu jednak sytuacja ma się nieco inaczej. Najdroższy w utrzymaniu zwierzak domowy z pewnością cię zaskoczy. Nie jest to bowiem pies, ani kot.

Reklama

Najdroższy w utrzymaniu zwierzak domowy

Niemiecki portal heimwerker.de przeprowadził badanie, z którego możemy się dowiedzieć, jakie zwierzęta domowe są najdroższe w utrzymaniu. Okazuje się, że nie jest to najpopularniejszy pupil. Wręcz przeciwnie. Numer jeden jest zupełnie niepozorny i z pewnością byśmy go nie obstawiali jako kandydata do pierwszego miejsca.

Okazuje się, że na szczycie tej kosztownej listy znalazł się… żółw. Ten niepozorny gad ma bowiem specjalne wymagania co do codziennego funkcjonowania. W dodatku żółwie żyją długo, co również przełożyło się na przeliczenie wydatków na całe życie zwierzaka.

Co dokładnie generuje tak ogromne koszty w przypadku żółwia?

Żółw to najdroższy zwierzak domowy

Podczas badania pod uwagę była brana długość życia zwierzaka, ale też cena pokarmu oraz częstotliwość i koszt wizyt u weterynarza. I właśnie w ten sposób to żółw okazał się być najbardziej kosztownym pupilem. Według szacunków jego utrzymanie kosztuje 30 tys. euro. W przypadku psa ta kwota jest dwa razy niższa, ponieważ wynosi około 15 tys. euro. Warto jednak wziąć pod uwagę, że żółw żyje średnio 95 lat, czyli znacznie dłużej niż czworonogi.

Widać to także w wydatkach rocznych, które również zostały podane przez portal. Pies w ciągu 12 miesięcy kosztuje nas bowiem około 1200 euro, a żółw 300 euro. Długość życia zwierzaka ma tu zatem kluczowe znaczenie.

Właściciele kotów przez całe życie swojego pupila muszą wydać na niego około 10 tys. zł, co daje 610 euro rocznie. Co ciekawe, najtańszy w utrzymaniu jest chomik. W ciągu całego swojego życia generuje wydatki w granicach 500 euro. Warto jednak pamiętać, że chomiki żyją krótko, ponieważ tylko 2-3 lata. Jego opiekunowie nie są zatem skazani na zbyt duże koszty, ale też nie nacieszą się długo swoim pupilem.

Źródło: heimwerker.de/wamiz.pl

Reklama

Czytaj także:

Najdroższe rasy psów na świecie

3 rasy psów żyją najdłużej. Kluczowa jest 1 cecha, którą się charakteryzują

Polacy kochają te rasy psów, a one są z nami nieszczęśliwe. Wszystko z 1 powodu