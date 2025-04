Przedstawiamy listę najdroższych psich ras. Wiemy jedno - są warte swojej ceny!

Mastif tybetański

To bardzo rzadka, stara rasa wymagająca wielu poświęceń. Pies wymaga regularnego szczotkowania oraz zbilansowanych posiłków. Dorosły mastif tybetański może ważyć nawet 110 kg! To pies obronny, który bez problemu obroni dom i ogród przed nieproszonymi gośćmi.

Rosyjski toy

Jest rasą bardzo chorowitą. Pies mocno przywiązuje się do właściciela. Ma też bujny temperament i niespotykany u psów charakter. Rosyjski toy powstał z połączenia pinczera i teriera.

Pomeranian, czyli piesek Boo

Wyglądem przypomina lisa. Jest uważny, bardzo aktywny i oddany swojemu właścicielowi. Łatwo się go szkoli. Niestety - Boo miewa przejawy agresji. Wymaga cierpliwości!

Basset

Kojarzony jest z elitarnością i luksusem. To uparty pies myśliwski. Jest wytrwały, odważny i bardzo oddany właścicielowi.

Pirenejski pies górski

Stróż i opiekun ludzi. To łagodna rasa wymagająca zbilansowanej diety i odpowiedniej pielęgnacji. Jest bardzo inteligentny. Uwielbia się bawić - nawet w śniegu i mrozie.

Wilczarz irlandzki

To rasa zaliczana do chartów. Obecnie pozostało tylko kilka linii psów kiedyś spokrewnionych z dawnym typem charta irlandzkiego. Właśnie dlatego wilczarz irlandzki to arystokrata!

Mastif francuski

Pies rodzinny i stróżujący. To niezbędny towarzysz spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Jest łagodny i towarzyski. Wymaga jednak doświadczonych właścicieli.

Pies Faraona

Czujny, aktywny, posłuszny i rodzinny. To rzadka rasa, która szybko przywiązuje się do ludzi. Pies Faraona jest też niezależny i uparty. Ma silny instynkt łowcy.

Cavalier King Charles Spaniel

Angielska rasa pełna wdzięku, bardzo przyjazna i żywa. Te psy lubią zabawę i mocno przywiązują się do członków rodziny.

