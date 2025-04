Rasizm to zjawisko, które odnosimy przede wszystkim do ludzi, ale z pewnością warto zastosować je również w przypadku zwierząt. Zwłaszcza jeśli chodzi o psy, które są oddawane do schronisk. Okazuje się bowiem, że istnieją najczęściej porzucane rasy psów w Polsce. To właśnie ich przedstawicieli jest najwięcej w schroniskach. Sam zobacz, jakie to rasy i dlaczego akurat one tak licznie znajdują się w przytułkach dla zwierząt.

Najczęściej porzucane rasy psów w Polsce

Decyzja o przygarnięciu zwierzaka powinna być dobrze przemyślana. Gdy decydujemy się wziąć odpowiedzialność za żywą istotę, musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będzie tylko łatwo i przyjemnie. Psiak czy kot będą chorować, wymagać naszego czasu i uwagi, a także nakładu finansowego. Tu jest podobnie jak w przypadku dzieci. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić zwierzakowi odpowiedniej opieki, lepiej się na niego nie decydować, niż robić mu nadzieje, po czym oddawać do schroniska.

Niestety wielu ludzi nie zastanawia się nad tym, a gdy pojawiają się pierwsze problemy, rezygnuje, porzucając psa na pastwę losu. Według analiz przeprowadzonych przez portal wamiz.pl na podstawie najpopularniejszych schronisk w Polsce możemy dowiedzieć się, jakie rasy są oddawane najczęściej – oczywiście poza kundelkami, których odsetek w schroniskach wciąż jest najwyższy.

Na czele tego niechlubnego rankingu znalazł się cudowny owczarek niemiecki. To właśnie ta rasa była w czołówce najpopularniejszych psów 2023 roku w Polsce, ale jednocześnie jest najczęściej porzucana. Powodem tego może być brak doświadczenia w wychowywaniu takich psów, które wymagają konkretnych przyzwyczajeń i cierpliwości. Są też stosunkowo drogie w leczeniu, z czym należy się wiązać, przygarniając psiaka tej rasy.

Innymi porzucanymi psami są pitbulle i amstaffy. Są to zwierzaki, które znalazły się na liście najgroźniejszych psów. Ludzie, którzy je przygarniają, powinni się jednak z tym liczyć, więc ich zaskoczenie jest dość dziwne. Są to psy wymagające dużo czasu, uwagi i cierpliwości, bo bez odpowiedniego wychowania mogą stać się agresywne.

Popkultura i święta przyczyniają się do bezdomności zwierząt

Wamiz.pl donosi, że w polskich schroniskach doskonale widać tzw. efekt „Gry o Tron”. Gdy ten serial cieszył się dużą popularnością kilka lat temu, ludzie ochoczo decydowali się na rasy nordyckie podobne do wilkorów, jakie mogliśmy zobaczyć w produkcji HBO. Wśród nich przodują oczywiście pieski rasy husky, ale też akity oraz łajki. Niektórzy opiekunowie nie zdawali sobie jednak sprawy, że te psy wymagają sporo aktywności i zainteresowania właściciela. Tym samym zwierzaki masowo lądowały w schroniskach.

Duży nabór w przytułkach jest widoczny także w okresie po świętach Bożego Narodzenia. To oczywiście efekt nietrafionych prezentów. I choć od lat mówi się o tym, że zwierzę nie jest dobrym pomysłem na świąteczny upominek, niektórzy nadal uważają, że zrobią komuś przyjemność słodziakiem pod choinką. I tak prezentem stają się np. urocze maltańczyki, słodkie yorki oraz shih tzu. A już na początku nowego roku te psy lądują w schroniskach, ponieważ trafiły do osób, które nie są w stanie sprostać ich wychowaniu.

Źródło: wamiz.pl

