Pies to dzisiaj jeden z najchętniej wybieranych pupili na towarzysza człowieka. Za niektóre osobniki trzeba jednak słono zapłacić, na co mają wpływ ich uwarunkowania genetyczne, a także mistyczne wierzenia.

Zdecydowanie najdroższym psem na całej kuli ziemskiej jest mastif tybetański. To stara, bardzo wymagająca oraz rzadka rasa. Mówi się, że pozostało jej już tylko 100 osobników czystej krwi. Ten okaz potrzebuje wyjątkowo dużo zainteresowania ze strony człowieka, a także specjalnej diety. Choć olbrzymie i terytorialne, są dosyć łagodne i towarzyskie. W niektórych krajach uchodzą za święte.

To właśnie kult wokół tego niezwykłego zwierzęcia ma wpływ na jego niewyobrażalną cenę. Chiny uznają mastify za symbol prestiżu i wysokiego statusu. Najdroższe psy są dzisiaj hodowane w Tybecie.

Pierwszym Europejczykiem, który opisał mastify tybetańskie, był Marco Polo. Określił je jako „psy wielkie jak osły”. Pierwsze egzemplarze tybetanów trafiły do Europy w 1830 roku jako prezent dla królowej Wiktorii

- czytamy na portalu National Geographic.

W 2014 roku pewien chiński bogacz zapłacił za szczenię o złotej sierści aż 12 milionów juanów, czyli w przybliżeniu ponad 8 milionów złotych. Jest to kwota, o jakiej Polacy mogą jedynie pomarzyć przy obecnej średniej zarobków. No chyba, że odkładaliby swoje oszczędności przez ponad 150 lat. Mimo to da się kupić w Polsce szczeniaka mastifa za „jedyne” kilkanaście tysięcy, ale przy hodowlach spoza Tybetu nie ma się pewności, czy uda się zachować czystość rasy psa.

Wierzy się, że mastify tybetańskie zamieszkują duchy zmarłych mnichów, a w ich jasnej sierści ukryta jest druga para oczu. Oprócz tego te wyjątkowe psy chronią swoich właścicieli kosztem własnego życia i nawet podczas snu. Są w końcu psami pasterskimi, a zatem doskonałymi stróżami domu.

