Na świat przyszedł słonik jak z bajki Disneya. To niewiarygodne, jak wygląda

Na świecie są przeróżne obrazki, które można porównać do bajkowych. Teraz do takich zaliczymy widok słoniowej rodziny. Na świat przyszedł bowiem słonik, który wygląda jak wyjęty z bajki Disneya, a wszystko przez jego... kolor. Sam zobacz, jaki to cudak.