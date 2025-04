Gdy jakieś zwierzątka uznaje się za wyginięte, jest to niezwykle smutne. Wiele pięknych gatunków przepadło na dobre, a niektóre są zagrożone tym, że całkiem znikną. Podobnie było w tym przypadku, ale wydarzył się prawdziwy cud. Tym samym mamy nauczkę, bo okazuje się, że w świecie zwierząt wszystko jest możliwe.

W Europie pojawiło się zwierzę uznane za wyginięte

Rzadko się zdarza, żeby w Europie doszło do tak niezwykłego odkrycia, a jednak. Niemieckie media donoszą, że to właśnie na terenie tego kraju pojawił się zwierzak, który wiele lat temu został uznany za wyginięty gatunek. Tym samym jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska i możemy zobaczyć, jak wygląda nornik bawarski.

Ten słodziak na terenie Bawarii był widziany ostatni raz w 1962 roku. Od tego czasu nie można było dostrzec jego niezwykłej urody. A to naprawdę niecodzienny widok. Nornik bawarski przypomina bowiem trochę szynszyla, a trochę chomika. Z pewnej perspektywy można go też określić mianem zwierzęcia kunowatego. Sam zobacz, jak wygląda i co jeszcze powinieneś o nim wiedzieć.

Nornik bawarski ukazał się pierwszy raz od 60 lat

Nornik bawarski występowała przede wszystkim w wysokich pasmach Alp, a głównie w Tyrolu. Portal rmf24.pl donosi natomiast, że ostatnio był widziany w okolicach Garmisch-Partenkirchen. Już pierwsze oględziny naukowców wskazywały na to, że schwytany gryzoń jest nornikiem bawarskim, a badania DNA tylko to potwierdziły.

Ten zwierzak charakteryzuje się małymi uszkami i oczkami. Przez to ma bardzo słaby wzrok, ale występuje głównie pod ziemią, w związku z czym nie potrzebuje lepszej widoczności. Portal zielona.interia.pl dodaje z kolei, że nornik bawarski jest bliskim krewnym znanej w Polsce darniówki, czyli nornika darniowego. Te zwierzaki mieszkają przede wszystkim w pobliżu traw i roślin łąkowych.

