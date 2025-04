Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, które budzi całą gamę emocji. Mężczyzna myślał, że ratuje kreta, a tu taka niespodzianka. Nic dziwnego, ze internauci oszaleli na punkcie tej historii, bo to prawdziwy wyciskacz łez. Radość i wzruszenie przeplatają się bez końca.

Myślał, że ratuje kreta, a tu taka niespodzianka

Mężczyzna był przekonany, że widzi martwego kreta. Jednak gdy podszedł bliżej, okazało się, że to porzucony maleńki kociak. Nie zastanawiając się ani chwili, zabrał malucha do domu. To jednak nie koniec niespodzianek.

Futrzany szkrab okazał się kotką. Zgodnie z zaleceniami weterynarza Dora była pod całodobową opieką, a gdy nieco podrosła i zaczęła samodzielnie jeść, mogła w końcu poznać resztę domowników. Na nagraniu jednak widać, że nie tylko ludzie troszczyli się o nią. W domu mieszkały także dwa koty i dwa psy, które okazywały Dorze zainteresowanie. Ale to pit bull Brody poświęcał jej najwięcej uwagi i nie odstępował ani na krok. Razem spali, jedli i się bawili. To przeuroczy widok, ponieważ Dora była wielkości psiego ucha.

Historia skradła serca internautów

Opiekun zwierzaków przyznaje, że nie może uwierzyć w to, co go spotkało. I wciąż jest pod wrażeniem, bo z niepozornego szkraba wyrosła mądra, odważna i zaradna kotka. Mężczyzna zauroczony niezwykłą przyjaźnią między swoimi pupilami, postanowił podzielić się tą historią ze światem. Pełna miłości relacja między psem a kotem podbija serca ludzi na całym świecie.

- Tak się cieszę, że ją znalazłeś i dałeś jej dom. - Uwielbiam sposób, w jaki wisiała na żyrandolu. Dziękuję za uratowanie jej życia. - Słodki mały kotek. Mam nadzieję, że przed nią długie, szczęśliwe życie ze swoją wspaniałą rodziną — możemy przeczytać pod nagraniem.

Cieszymy się, że Dora znalazła swój dom i jest częścią kochającej rodziny. Będziemy z niecierpliwością czekać na kolejne nagrania z jej udziałem.

Źródło: Facebook, @thedodosite

