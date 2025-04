Nikt nie wie tak wiele o zwierzętach, jak ludzie, którzy zajmują się nimi na co dzień. Pewien mężczyzna ma żonę, która jest technikiem weterynarii. Nic więc dziwnego, że postanowił podzielić się z internautami informacją, jaką uzyskał od kobiety. Gdy na forum pojawiło się pytanie, jakiego psa na pewno nigdy byś nie wziął, od razu odpowiedział. - "Moja żona jest technikiem weterynarii. Nigdy nie wzięlibyśmy 2 ras psów" – napisał. Zobacz, przed jakimi rasami nas ostrzega.

Do wpisu na forum reddit.com dotarli dziennikarze thesun.co.uk. To właśnie tam pojawiła się historia mężczyzny i jego żony. Okazuje się, że kobieta, która na co dzień pracuje jako technik weterynarii, często dzieli się z mężem opowieściami ze swojej pracy.

Moja żona jest technikiem weterynarii w ośrodku intensywnej terapii. Słyszę o tych wszystkich strasznych historiach – rozpoczął swój wpis.

Okazuje się, że mężczyzna i jego żona nigdy nie wzięliby pod uwagę dwóch ras, gdyby planowali przygarnąć jakiegoś psiaka.

Duże rasy, które krótko żyją – dogi niemieckie i mastify - wskazał.

Nie da się ukryć, że coś w tym jest. Niedawne badania wykazały bowiem, że duże psy żyją krócej niż ich mniejsi przyjaciele. A dlaczego tak się dzieje?

Dogi niemieckie i mastify żyją krótko

Dogi niemieckie i mastify to psiaki, które zaliczane są do grona tych największych, a jednocześnie bardzo groźnych. A duże psy często zapadają na choroby, które znacznie rzadziej przytrafiają się małym rasom. Schorzenia, jakie im zagrażają, to z reguły:

nowotwory,

choroby kości,

problemy żołądkowo-jelitowe,

choroby neurologiczne,

choroby endokrynologiczne.

Portal thesun.co.uk donosi, że American Kennel Club, czyli największa organizacja krynologiczna w Stanach Zjednoczonych, wskazuje także choroby serca, jako schorzenie, na które najczęściej zapadają dogi niemieckie. Przestrzega jednak nie tylko przed dużymi psami, ale też przed kilkoma mniejszymi. Wszystkie psiaki, które mają płaskie mordki, zapadają na choroby związane z układem oddechowym, a to upośledza bardzo często płuca, serce, a także inne organy. I właśnie dlatego takie rasy jak mopsy i buldogi angielskie również żyją krótko.

Źródło: thesun.co.uk/reddit.com

