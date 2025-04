Miłość to cudowne uczucie, które potrafi spaść na nas niczym grom z jasnego nieba. Nie pyta o wiek, a nawet o gatunek i rasę, jak to okazało się w przypadku tych zwierzaków. Ta urocza historia udowadnia tylko, że ludzie częściej powinni brać przykład ze swoich pupili. Sam zobacz, co połączyło kota z psem.

Kot zakochał się w psiaku

Portal thedodo.com opisał miłosną historię kota i chihuahuy. Uczucie między nimi zrodziło się nagle i było zaskoczeniem dla wszystkich. Stało się też najlepszym, co mogło przytrafić się tym zwierzakom.

Ciężarna chihuahua Chloe trafiła do schroniska Austin Pets Alive! i od razu skradła serca wszystkich, a przede wszystkim kocura o imieniu Manx. Miauczący mężczyzna od razu zaopiekował się nową podopieczną fundacji, bo była to jego miłość od pierwszego wejrzenia.

Manx i Chloe stali się nierozłączni. Zwierzaki często się przytulały i pielęgnowały się nawzajem. Co ciekawe, dzieliły się nawet smaczkami. To musi być miłość. Ale i tak najlepsze było to, co Manx zrobił dla suni w momencie, gdy ta… zaczęła rodzić.

Międzygatunkowa miłość kota i chihuahuy

Podczas porodu Manx nie odstępował Chloe na krok. Był obecny przez cały czas – niczym najlepszy tata przy porodzie swojego dzieciątka.

Leżał tuż obok jej kojca z szeroko otwartymi oczami oraz wskakiwał i wyskakiwał z kojca na dźwięk płaczu szczeniąt, żeby sprawdzić, co się dzieje z nią i z nimi – powiedziała jedna z menedżerek fundacji, Halle Hamilton, w rozmowie z thedodo.com.

Max czuwa nad swoją ukochaną i jej maleństwami przez cały czas. Stał się dla nich prawdziwym ojcem i bohaterem. I tym samym daje pstryczka wszystkim niedowiarkom, którzy uważają, że przyjaźń między kotem a psem jest niemożliwe. Ta dwójka stworzyła prawdziwą rodzinę ze szczeniakami Chloe.

Źródło: thedodo.com/Instagram.com, @austinpetsalive

