Mia to sunia, która doskonale wie, co znaczy mieć dom i rodzinę. Zwłaszcza że jest rasowym owczarkiem belgijskim, a te zawsze bardzo przywiązują się do swoich opiekunów i skoczyłyby za nich w ogień. Niestety Mia bardzo źle trafiła. Właściciel postanowił bowiem się jej zrzec i oddał ją do schroniska. To najgorsze, co mogło się jej przytrafić.

Z tęsknoty za człowiekiem odgryzła sobie ogon

Wylądowanie w schronisku jest dramatyczne dla każdego czworonoga. Mogliśmy się o tym przekonać, oglądając nagranie, na którym widzimy, co czuje pies oddawany do schroniska. Udowadnia to także ta cudowna sunia. Mia bowiem nie jest w stanie przyzwyczaić się do warunków panujących w azylu i bardzo tęskni za swoim człowiekiem.

Odgryzła sobie ogon. Właściciel się zrzekł, a ona krytycznie źle znosi schronisko – możemy przeczytać na facebookowym profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.

Jak zatem widzimy, Mia do tego stopnia tęskni za swoim ukochanym właścicielem, że okaleczyła się ze stresu. To straszne, dlatego musimy czym prędzej znaleźć dom dla tej suni.

Tylko spójrz w te cudowne i niezwykle smutne oczęta.

Mia dłużej nie wytrzyma w schronisku

Mia pilnie potrzebuje domu i kochającego człowieka, który się nią zaopiekuje i przywróci jej wiarę w ludzi. Jeżeli jesteś w stanie jej pomóc, wypełnij ankietę przedadopcyjną, którą znajdziesz w powyższym poście i na koncie Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z wolontariuszami pod numerem telefonu

22 789 70 61.

A jeśli nie jesteś w stanie przygarnąć suni pod swój dach, nic straconego. Nadal możesz jej pomóc, udostępniając post na jej temat. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto pokocha ją bezwarunkowo i zapewni jej cudowny dom do końca życia.

- W oczach zapisana jest cała historia, nieraz warto poruszyć ziemię i niebo, żeby dać komuś miłość. - Udostępniam – piszą komentujący.

My też podajemy dalej informację o psince, żeby jak najszybciej znalazła dom. Mocno trzymamy za nią kciuki.

Źródło: Facebook.com, Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

