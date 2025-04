W internecie pojawiło się nagranie, które wywołuje całą gamę matczynych uczuć. Na filmiku wyraźnie widać, że starszego mężczyznę i jego czworonożnego przyjaciela łączy wyjątkowa relacja. Nie tylko czują się dobrze w swoim towarzystwie, ale to, w jaki sposób opiekun zwraca się do psiaka, budzi matczyne uczucia.

Reklama

Mężczyznę i jego czworonożnego przyjaciela łączy wyjątkowa relacja

Na nagraniu widać mężczyznę, który jedzie jako pasażer w samochodzie, a na kolanach trzyma uroczego, czarnego psiaka. Nie byłoby to niczym zaskakującym, gdyby nie fakt, że starszy pan zwraca się do swojego czworonożnego przyjaciela jak do małego dziecka. Objaśnia mu świat i mówi, co się za chwilę wydarzy. Nie wstydzi się okazywać mu miłości.

I tu pojedziemy w prawo, wiesz? A tu będziemy stać. Tak, daj tu ucho jedno, ucho drugie. O, a to jest łapka przednia – z czułością wyjaśnia psiakowi.

W tym czasie kochany i zaopiekowany piesek spokojnie siedzi na kolanach swojego opiekuna. Z ciekawością, bez lęku rozgląda się dookoła. Już na pierwszy rzut oka widać, że łączy ich głęboka więź. Psiak jest dla swojego opiekuna kimś wyjątkowym i ważnym.

Internauci są oczarowani

Nagranie oczarowało nie tylko nas, ale także internautów, a pod filmikiem pojawiło się wiele komentarzy. Najczęściej ludzie wyrażają swoją radość i podziw dla starszego pana. Jednak są i tacy, którzy otwarcie przyznają się, że rozmawiają ze swoimi pupilami.

- Mam dwa pieski i też z nimi rozmawiam. Bardzo dużo rozumieją, gdy chcą. Jak coś nie pasuje, udają, że nie wiedzą, o co chodzi. Spryciulki. - Ja ze swoim Felusiem też tak rozmawiam. - Pozdrawiam tego pana i jego pieska. Również rozmawiam ze swoimi pieskami i kotkiem, bo to moi członkowie rodziny. I to jest super – czytamy pod nagraniem.

A czy ty rozmawiasz ze swoim pupilem?

Źródło: goniec.pl

Reklama

Czytaj także:

Mężczyzna znalazł sobie niezwykłego kompana. Udowadnia, że przyjaźń międzygatunkowa istnieje

Labradorka Poli ma nosa do pieniędzy. Też chcemy takiego psiaka

Właściciele kotów muszą mieć się na baczności. Lepiej, żeby pilnowali teraz swoich pupili