Stan niektórych zwierząt woła o pomstę do nieba. Potrafią być zaniedbane przez właścicieli czy po prostu brudne i skołtunione przez miesiące lub lata spędzone na ulicy. Na szczęście czworonogi mogą liczyć na pomoc organizacji i fundacji, które ratują je z opresji i pomagają ulżyć im w cierpieniu. Ostatnio nasz zachwyt wzbudziła oszołamiająca metamorfoza Marcelinki. Również zmiana tej suni zrobiła na nas ogromne wrażenie.

Brudna, zarobaczona i przywiązana do łańcucha czekała na najgorsze

Fundacja ADA Centrum Adopcyjne to miejsce, w którym wiele bezdomnych zwierząt znalazło ukojenie. To właśnie ono odpowiada za stworzenie pierwszej na świecie psiej wioski. I właśnie dzięki niemu pomoc zyskała ta psinka.

Musieliśmy zająć się jej kołtunami. Siedlisko robactwa, brudu, smrodu, zatęchłej sierści i skóry. Pod tą warstwą odkryliśmy odleżyny, guzki, zaparzenia – pisze fundacja.

Okazuje się, że ta sunia musiała wiele przejść, zanim w tak dramatycznym stanie trafiła pod opiekę fundacji.

Łańcuchowe życie ta sunia zna z każdej strony. Głód, izolacja, chłód i ból. Litość? Czasami od sąsiadów. Przychodzili karmić i raz na jakiś czas ulżyć skórze, umyć ciało – czytamy dalej w poście.

Ostatecznie jednak los się do niej uśmiechnął i tak trafiła do fundacji. Tylko zobacz, jak wyglądała metamorfoza tej cudownej sunieczki.

Fundacja ADA - metamorfoza psa

Sunia aktualnie musi dojść do siebie po metamorfozie. Choć pracownicy fundacji pozbyli się okropnych kołtunów, psinka nadal wymaga rekonwalescencji. Musi też przekonać się do człowieka. Ta sunia jest nieufna wobec ludzi i trudno jej się dziwić, biorąc pod uwagę to, co przez nich przeszła.

- Ta dziewczynka jest bardzo grzeczna i już widać, że szczęśliwa przy takich aniołach. - Jaka grzeczna! A ciocia jak pięknie ostrzygła. - Będzie zdecydowanie ładniejsza, a przede wszystkim zdrowsza – piszą komentujący.

Jeśli chciałbyś zaopiekować się tą sunią, wejdź na konto Fundacja ADA Centrum Adopcyjne na Facebooku, gdzie znajdziesz informacje na temat adopcji zwierząt, a także dotyczące możliwości wsparcia organizacji, która każdego dnia ratuje życia bezdomnych czworonogów.

Źródło: Facebook.com, Fundacja ADA Centrum Adopcyjne

