Mastify tybetańskie to jedne z największych, a przy okazji najdroższych psów na świecie. Cena, za którą kilka lat temu sprzedano jednego z przedstawicieli tej rasy, przyprawia o zawrót głowy - osiągnęła ona 2 miliony dolarów... Mastif tybetański to jeden z symboli Chin. Został wyhodowany w Tybecie jako górski pies stróżujący, przeznaczony do zaganiania zwierząt.

Wygląd mastifa tybetańskiego

Mastif to duży, potężny pies. Ma długi i zakręcony ogon, a także masywną głowę. Samce są zdecydowanie większe niż suki, a ich sierść jest bardziej efektowna. Mastif tybetański posiada na pysku charakterystyczne fałdy, które sięgają od oczu, aż do kącików wargowych. Sierść mastifów jest zazwyczaj albo czarna (z podpalaniem), albo orzechowa. Spotykane są jednak również rzadsze warianty kolorystyczne. Złocisty psiak do złudzenia przypomina lwa! Samice ważą zazwyczaj 30-55 kg, a samce 45-74 kg.

Temperament mastifa tybetańskiego

Mastif tybetański jest bardzo żywiołowy. Ze względu na jego masę ciała, może mieć to opłakane konsekwencje - właśnie dlatego ten psiak musi być od samego początku wychowywany i szkolony. Mastify są niezwykle inteligentne, dlatego łatwo się uczą. Odpowiednio ukierunkowane, mogą być spokojne i posłuszne, bez jakichkolwiek przejawów agresji.

Mastif tybetański ma naturalne skłonności do bycia stróżem i opiekunem posesji. Nie będzie jednak atakować intruzów, a bardzo głośnym szczekaniem informować właściciela o niebezpieczeństwie. Robi to tak gorliwie, że z pewnością o nadejściu "wroga" dowiedzą się nie tylko domownicy, ale również wszyscy inni mieszkańcy ulicy. Ponieważ rasa została stworzona jako gatunek pasterski, przedstawiciele świetnie tolerują inne zwierzęta - jeśli masz kota, możesz być spokojna o jego los. Mastif tybetański lubi dzieci i chętnie się z nimi bawi. Warto jednak wiedzieć, że niektóre osobniki w ogóle nie mają w zwyczaju merdać ogonem - trudno wtedy wyczuć ich nastrój.

Pielęgnacja mastiffa tybetańskiego

Mastif tybetański nie wymaga kąpania. Należy jednak szczotkować jego sierść - szczególnie późną wiosną, bo wtedy włosy wypadają. W okresie linienia pies musi być czesany dosyć często. Psiak nie może mieszkać w bloku. Idealnym miejscem jest dla niego dom z dużym ogrodem. Należy jednak pozwalać mu zaglądać do mieszkania - ten przyjazny olbrzym musi witać się z domownikami. Mastif tybetański lubi mrozy - chowa się jednak przed deszczem. Nie jest łasuchem, więc nie da się przekupić intruzowi.

