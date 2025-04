Marzec to szczególny miesiąc dla wszystkich kociaków. To właśnie w tym okresie w naszych słodkich pupilach rodzi się pierwotny instynkt. Chodzi o marcowanie, a nazwa tego zjawiska nie wzięła się z przypadku. Rozpoczynamy zatem ten szczególny dla kotów sezon, a opiekunowie zwierzaków w związku z tym powinni mieć się na baczności.

Właściciele kotów muszą mieć się na baczności

Jak podaje portal kobieta.wp.pl, okres godowy kotów może się rozpocząć już w styczniu lub lutym ze względu na zawirowania pogodowe, jakie obecnie panują za oknem. Wiosna w tym roku przyszła bowiem nieco wcześniej. Apogeum tego zjawiska i tak przypada jednak na marzec. Zwłaszcza że w kotkach włącza się pierwotny instynkt, który wskazuje, że potomstwo urodzone w tym okresie jest najsilniejsze i ma największe szanse na przeżycie.

Marcowanie kotów kojarzy się przede wszystkim z głośnymi dźwiękami wydawanymi przez pupile, które mogą stać się uciążliwe dla opiekunów. Właściciele tych cudnych zwierzaków powinni zatem uzbroić się w cierpliwość. Warto też, aby wykazali się większą wyrozumiałością w związku z zachowaniem kotów. Pupile mogą bowiem stać się agresywne ze względu na buzujące w nich hormony. Innego dnia z kolei są w stanie co chwilę ocierać się o ciebie i chcieć się przytulać.

Z czym jeszcze wiąże się marcowanie i czy można zrobić coś, aby mu zaradzić?

Marcowanie kotów się rozpoczyna

Marcowanie nie jest pozytywnym zjawiskiem. Oczywiście kojarzy się z dążeniem kotów do stworzenia nowego życia, ale też ze wzrostem bezdomności tych zwierzaków. Ludzie często bowiem porzucają małe kocięta zaraz po narodzeniu, ponieważ nie chcą lub nie są w stanie się nimi zajmować. Efektem tego może być też maltretowanie zwierząt.

W tym okresie może też dojść do brutalnych starć pomiędzy samymi kotami. Samce tych zwierząt rywalizują bowiem o kociczki i tym samym mogą zrobić sobie poważną krzywdę.

Jest sposób, aby temu zaradzić. Weterynarze wręcz zalecają, aby kastrować zwierzęta – niezależnie od tego, czy są to psy, czy koty. W ten sposób zapobiegamy rozmnażaniu się czworonogów, a w konsekwencji porzucaniu maluchów i ich bezdomności. Kastracja jest też w stanie ochronić naszych pupili przed różnymi chorobami, a przede wszystkim nowotworami narządów rozrodczych.

A jeżeli nie zdążysz wykastrować swojego zwierzaczka, postaraj się nie karać go za to, że poddaje się pierwotnym instynktom – taka już jest jego natura. Staraj się rozumieć, że chce się do ciebie łasić, a także o wszystko się ocierać. I spróbuj przezwyciężyć swoją irytację związaną z wydawanymi przez kota dźwiękami.

