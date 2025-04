Ruchliwe i urocze fretki wnoszą w nasze życie wiele radości i uśmiechu. Ich zachowanie oraz pocieszny wyraz mordki sprawiają, że wszystkim miłośnikom zwierząt miękną serca. Nic dziwnego, że filmik, na którym mama fretka chwali się swoimi pociechami, robi furorę w sieci.

Mama fretka chwali się swoimi pociechami. To urocze

Mama fretka okazuje swoim opiekunom bezgraniczne zaufanie. Na nagraniu widać, jak delikatnie łapie pyszczkiem palec człowieka i prowadzi go do gniazda. To wzruszający moment, kiedy możemy zobaczyć nowo narodzone maluszki. Widać, że samiczka czuje się pewnie i bezpiecznie. Pozwala się pogłaskać, a cała sytuacja sprawia jej wiele przyjemności. To jednak nie koniec. Gdy maluchy podrosły, mama sama zaczęła przynosić je w pyszczku wprost do wyciągniętej ręki opiekuna. To wyraz bezgranicznego zaufania.

Na dalszej części nagrania widać, jak fretka i zgraja jej dzieci szaleją i wyśmienicie się bawią. Koniecznie obejrzyj nagranie do końca.

Internauci nie mogą oderwać wzroku od słodkich fretek

Filmik został wrzucony do sieci 31 stycznia, a zaledwie dzień później obejrzało go 1,5 miliona osób z całego świata i pojawiło się pod nim aż 1721 komentarzy. Nic dziwnego, bo nagranie rozczula nawet najtwardsze serca.

– Dla takich chwil warto żyć.– O mój Boże, ona chce, żebyś zobaczył jej dzieci! Jakie to słodkie!– Gratuluję ci bracie, że potrafisz dobrze i troskliwie opiekować się zwierzętami. Tak trzymaj - piszą zachwyceni internauci.

Niektórzy dzielą się także swoimi przemyśleniami.

– Wygraliście świat, bo zdobyliście sympatię tych zwierząt. To ogromne uczucie i totalna energia. To miłość tak wielka, że nikt inny nie jest w stanie wam jej dać.

Pojawiły się także anegdotyczne opowieści, które bawią do łez.

– Miałem taką fretkę. Jak kumpel przyniósł samicę na wizytę, to pogoniła 3 owczarki – możemy przeczytać pod nagraniem.

Co sądzisz o tych słodziakach? A może też masz w domu urocze fretki?

Źródło: TikTok, @animalrecue

