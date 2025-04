Okrutny los spotkał mamę leniwca i jej maluszka, bowiem mały leniwiec spadł z drzewa. Gdyby nie szybka interwencja człowieka, nie wiadomo, jak skończyłaby się ta historia. Obejrzyj wzruszające nagranie z happy endem.

Do nietypowego zdarzenia doszło w Puerto Viejo (Kostaryka). Mieszkająca w lokalnym centrum zajmującym się ratowaniem dzikiej przyrody mama leniwiec najadła się strachu. Jej maluszek nieoczekiwanie odczepił się od jej futerka i spadł na ziemię. Na szczęście małemu słodziakowi nic się nie stało, a dzięki pomocy człowieka, szybko wrócił do mamy.

To nagranie to prawdziwy wyciskacz łez. Koniecznie włącz dźwięk, bo radość samicy leniwca jest nie do opisania.

