Żadna para młoda nie chciałaby, aby jej ślub został w jakikolwiek sposób zakłócony. Zwłaszcza w tak kluczowym momencie, jakim jest przysięga. Ci zakochani musieli jednak pogodzić się z tym, że podczas ich ślubu nie wszystko poszło według planu. Po czasie okazało się jednak, że była to najlepsza sytuacja, jaka mogła im się przytrafić. Sam zobacz, co wydarzyło się na tym weselu.

Cara to tiktokerka, która chętnie dzieli się na swoim profilu filmikami ze swoimi kotami. Ostatnio opublikowała jednak nieco inne nagranie, które wprawiło internautów w osłupienie.

Kobieta pokazała nagranie ze swojego ślubu. Jest to scena, kiedy jej mąż Matt wypowiada słowa przysięgi. Ten cudowny, z reguły niezwykle poruszający moment został zakłócony przez śmiech zebranych. Wśród gości rozeszły się szmery i nawet druhny Cary zaczęły się uśmiechać. Gdy tylko para młoda zobaczyła, o co chodzi, sama była niezwykle rozbawiona.

Okazuje się, że ceremonia została zakłócona przez… małego kotka. Nicpoń skrył się w krzakach i po prostu miauczał. To jednak rozbawiło gości weselnych, a zakochanych rozczuliło. Zobacz, jak wyglądała ta niesamowita scena.

Mały kotek, który postanowił wprosić się na ślub Cary i Matta, został przez nich przygarnięty. Para zawsze uwielbiała koty i jest to już drugi pupil w ich domu.

To było nasze przeznaczenie – napisała Cara na TikToku.

Internauci są rozbawieni zaistniałą sytuacją i równie poruszeni.