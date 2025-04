Żaden pies nie jest w stanie zawinić do tego stopnia, żeby człowiek postanowił tak po prostu wyrzucić go z domu. A już tym bardziej nie możemy zrozumieć, co złego musiał zrobić ten maleńki, uroczy szczeniaczek. Słodziak został znaleziony na ulicy. Był w opłakanym stanie i omal nie było za późno na jakąkolwiek pomoc.

Maleństwo w opłakanym stanie znalezione na ulicy

Fundacja dla Szczeniąt Judyta opublikowała niezwykle poruszający post. Widzimy w nim zdjęcia pięknego malca. Ten szczeniaczek został znaleziony na ulicy, w dodatku w opłakanym stanie.

Skąd do licha to maleństwo wzięło się na ulicy?! Co za bydlę go skrzywdziło?! Maleństwo znalezione przy lesie w miejscowości Józefów w gm. Kowala – relacjonuje Fundacja Judyta.

To jednak nie koniec dramatu. Okazuje się bowiem, że stan psiaka woła o pomstę do nieba. Jest naprawdę dramatyczny.

Złamanie tylnej łapki jest makabryczne. W lokalnym gabinecie nie było dla niego ratunku. Tycia łapina połamana w pył. Kość przebiła skórę – pisze fundacja.

Ten maluch został skazany na ból, strach, cierpienie i samotność. Żadne dziecko nie powinno przez to przechodzić.

Tylko zobacz, jak wygląda ten biedaczek.

Fundacja Judyta prosi o pomoc dla szczeniaczka

Na szczęście psie dziecko może liczyć na Fundację Judyta. Szczeniaczek trafił pod jej opiekę i teraz wolontariusze muszą i chcą ze wszystkich sił zrobić, co w ich mocy, aby mu pomóc. To jednak jest kosztowne. I dlatego fundacja błaga nas o pomoc.

W sieci zorganizowana jest zbiórka pieniędzy na maleństwo ze strzaskaną łapką. Swojego wsparcia możemy udzielić przy pomocy portalu pomagam.pl. Oprócz tego są też inne sposoby wsparcia organizacji, które znajdziesz na profilu Fundacja dla Szczeniąt Judyta na Facebooku.

- Podłość człowieka nie ma granic. - Co za wstrętny człowiek mu to zrobił. - Całym sercem z maluszkiem – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki, aby ten malec jak najszybciej doszedł do siebie. A także za fundację i za to, żeby mogła dalej pomagać temu i innym potrzebującym zwierzakom.

Źródło: Facebook.com, Fundacja dla Szczeniąt Judyta

