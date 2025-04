To, w jakich warunkach muszą mieszkać niektóre zwierzęta, woła o pomstę do nieba. Niedawno doszło do interwencji, podczas której zabrano do azylu psiaka mieszkającego od małego w traumatycznych warunkach. Złe dzieciństwo wywarło na nim ogromny wpływ – do tego stopnia, że dziś pupil nie potrafi zaufać ludziom. Każdy z nas może mu jednak pomóc.

Został odebrany z obskurnego kojca

Przytulisko Głowno opublikowało na Facebooku post, w którym opisało historię swojego nowego podopiecznego. Tofik trafił do azylu z interwencji. Został zabrany z obskurnego kojca, a warunki, jakie panowały w jego otoczeniu, były dramatyczne.

Zabrany z obskurnego kojca, gdzie nie miał ocieplonej budy, żył w odchodach, które przez kilka miesięcy nie były sprzątane. Łańcuch na tej malutkiej szyjce miał być dla niego obrożą – pisze przytulisko.

Nic zatem dziwnego, że psiak przeżył traumę. Dziś ma bowiem około 4-5 lat, a jedyne życie, jakie zna, to mieszkanie w klatce. Jest bardzo nieufny, ale żądny miłości. Uwielbia przebywać na kolanach i przytulać się do człowieka. Marzy o kochającej rodzinie.

Tylko zobacz, jaka to cudowna i kochana psinka.

Maleńki Tofik do adopcji w Przytulisko Głowno

Tofik waży około 4,5 kg i większy raczej już nie urośnie. Jest zaszczepiony, zachipowany i odrobaczony, czyli w zasadzie gotowy do wzięcia. Jeżeli jesteś zainteresowany przygarnięciem Tofika, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 882 470 992.

Każdy z nas może pomóc temu psiakowi. Nawet jeżeli nie jesteś w stanie adoptować Tofika, wystarczy, że udostępnisz post na jego temat. Dzięki temu dotrze do większego grona odbiorców, a szanse zwierzaka na nowy dom zdecydowanie się zwiększą.

- Malutki, znajdziemy cieplutki domek i kochających cię ludzi. - Jejku, takie maleństwo na tym okropnym łańcuchu. Dobrze, że uratowany. - Kochany Tofiku na pewno znajdziesz domek – piszą komentujący.

My trzymamy mocno kciuki, aby ten cudny malec jak najszybciej znalazł dom. I mamy nadzieję, że szybko na nowo zaufa człowiekowi. Wystarczy, że trafi na opiekuna o dobrym sercu.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

