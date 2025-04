Z reguły piszemy o bezdomnych psiakach i kotkach, które są zdane na pastwę losu. Okazuje się jednak, że również inne zwierzęta może spotkać okrucieństwo. Maleńka Leosia znaleziona w krzakach długo wołała swoją mamę, ale ta po nią nie wróciła. To mogło się skończyć tragicznie, ale na szczęście nadeszła pomoc.

Wołała swoją mamę, ale ta zostawiła ją na pastwę losu

Jeżurkowo Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt opublikował na swoim facebookowym koncie zdjęcie przesłodkiego zwierzaka. Choć nie jest to jeżyk, jest równie uroczy. Niestety ten cudak został skazany na pastwę okrutnego losu. A jest nim... maleńka kuna.

Leosia znaleziona została późnym wieczorem w Leoncinie. Z krzewów dochodziło głośne wołanie o pomoc. Leosia wzywała mamę, ale niestety nadaremnie. Nadchodziła wyjątkowo zimna noc, więc znalazcy zdecydowali się na zabranie maleńkiej kuny – pisze organizacja.

Maleństwo było głodne i zziębnięte. Na szczęście po badaniach okazało się, że jest w całkiem niezłej kondycji. Kuniątko było jedynie głodne i wystraszone, co jest zrozumiałe, zważywszy na to, na jakie okoliczności zostało skazane.

Tylko zobacz, jakie to cudowne maleństwo.

Maleńka kuna znaleziona w krzakach

Aktualnie Leosia znajduje się pod opieką ośrodka Jeżurkowo. Musi dojść do siebie, zanim odzyska wolność. Wolontariusze robią, co mogą, aby maleństwo nabrało pewności siebie i trochę podrosło.

Internauci są zachwyceni historią bezdomnej kuny i dziękują pracownikom Jeżurkowa za to, że pomogli zwierzakowi.

- Podziękowania dla tych, którzy prawidłowo zareagowali. - Słodycz. Ta buzieńka, ten nosek przesłodki. Jest urocza. Tylko kochać. - Mądry maluszek – piszą komentujący.

My też dołączamy do podziękowań dla organizacji, która ratuje te bezbronne zwierzaki. Żeby jednak mogła to robić, potrzebuje pomocy. Dlatego prosi wszystkich, którym dobro zwierzaków leży na sercu, o wsparcie. Można to zrobić, oddając 1,5% podatku. Wszystkie informacje do tego potrzebne znajdziesz na profilu Jeżurkowo Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na Facebooku.

Źródło: Facebook.com, Jeżurkowo Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt

