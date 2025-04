Niektórzy właściciele zwierząt nigdy nie powinni ich mieć. Jeżeli człowiek jest skupiony tylko na sobie, nie jest w stanie zapewnić pupilowi odpowiednich warunków do życia. Z takim okrutnym traktowaniem spotkała się ta psinka. Została odebrana interwencyjnie przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, ponieważ w jej domu panowała patologia.

Właściciele o niej zapomnieli, a ona została sama

Na facebookowym profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie pojawił się poruszający wpis. Widzimy w nim maleńką i przeuroczą, ale przede wszystkim bardzo smutną sunię. Jej wzrok udowadnia, jak wiele musiała wycierpieć w swoim krótkim życiu.

Czikulinka przyjechała do nas niespełna 3 tygodnie temu. Jej właściciele o niej zapomnieli, pijąc na umór – czytamy we wpisie.

Sunia ma 12 lat. Jest grzeczna i dobrze wychowana. Ma wszystkie potrzebne szczepienia, jest zachipowana i wykastrowana. Dobrze też zachowuje się w stosunku do innych psów, a do dzieci ma stosunek neutralny.

Tylko zobacz, jaka to cudowna psinka.

Maleńka sunia Czikulinka do adopcji



Czikulinka pragnie być blisko człowieka. Chce być kochana i czuć się bezpiecznie. Pomimo tego, co przeszła, nie straciła wiary w ludzi i wciąż do nich lgnie. Jest otwarta i czeka na najkochańszą rodzinę na świecie. Właśnie na taką zasługuje po tym, co jej się przytrafiło.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygarnięciem suni, wypełnij ankietę przedadopcyjną na profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku. A nawet jeśli nie możesz zabrać jej pod swój dach, wciąż jesteś w stanie jej pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jej temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto pokocha ją bezgranicznie.

- Cudny piesełek! Oby szybko znalazła domek i kochających człowieków. - Domku przybywaj szybko. - Ale piękność – piszą komentujący.

My też uważamy, że Czikulinka jest przecudowną psinką. I mocno trzymamy za nią kciuki.

Źródło: Facebook.com, Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

