Już starożytne wykopaliska świadczą, że psy o niewielkich rozmiarach były bardzo lubiane i nie mniej popularne niż wielkie bojowe i stróżujące czworonogi. Prawdopodobnie to Rzymianie wprowadzili modę na pieski do towarzystwa, ale były też popularne w Chinach. Maleńkie pekińczyki bez trudu mieściły się w rękawach szat chińskich cesarzy. Średniowieczne dwory królewskie i arystokracja kultywowały modę na małe rasy. Sprawdź, które dziś małe pieski są najbardziej lubiane.

Reklama

1. Yorkshire terrier

Z pewnością wiedzie prym wśród maluchów. Te małe pieski zanim trafiły na salony służyły do tępienia szczurów w wąskich korytarzach kopalni węgla hrabstwa Yorkshire (stąd ich nazwa), a ich długa, nieprzemakalna sierść miała chronić przed kapryśnym brytyjskim klimatem. York jest towarzyski, pogodny bardzo lubi ludzi, zawsze chętny do zabawy. Bardzo czujny, głośnym szczekaniem sygnalizuje obecność obcych. Yorkowi nie brakuje energii i witalności. Niektórzy mówią, że w miniaturowym ciele ukryło się serce lwa. Wymaga mądrego wychowywania, bo stara się zdominować domowników i pokazać, kto tu rządzi. Potrzebuje serdecznego, ale konsekwentnego opiekuna. Waży ok.3 kg.

2. Szpic miniaturowy

Pochodzi z Pomorza - stąd jego druga nazwa pomeranian, jednak największą popularność zdobył w Anglii i Ameryce. Odmiana miniaturowa najprawdopodobniej pojawiła się ok. 1700 roku w Niemczech. Najmniejsze pieski tej rasy ważą ok. kilograma i często przypominają pluszowego misia. Szpic to wesoły, pewny siebie, bezgranicznie oddany opiekunowi pies. Bardzo przywiązuje się do jednej osoby i źle znosi rozłąkę. Świetny psiak dla domatorów, bo nie wymaga długich spacerów. Łatwy w pielęgnacji. Ma puszystą sierść, ale nie zrzuca jej obficie.

3. Shih tzu

Rasa należy do dalekowschodnich lwich piesków, które strzegły świątyń Buddy i którymi obdarowywano najwybitniejsze osobistości. Przez wiele wieków psy tej rasy hodowano wyłącznie w pałacu cesarskim. Upowszechnili ją Anglicy. Shih tzu ma duży temperament i przyjazne usposobienie. Waży do 9 kg. Czuły, pewny siebie, skory do zabawy. Jest świetnym psem rodzinnym, bardzo przywiązuje się do właścicieli. Wytrwały, cierpliwy, pogodny, bez trudu dogaduje się z innymi zwierzętami. Starannej pielęgnacji wymaga jego długa sierść.

4. Maltańczyk

To jedna z najstarszych ras, istniała już w starożytnym Rzymie i Grecji. Maltańczyk wielką popularność zdobył na francuskim dworze, gdzie był psem do towarzystwa szlachetnie urodzonych dam. Bardzo chętnie portretowany wraz z właścicielkami przez najwybitniejszych artystów, np. Rubensa i Goy'ę. Niewątpliwie jest to piesek bardzo efektowny. Ma długą, białą, jedwabistą sierść, waży ok. 2 kg. Bardzo inteligentny, żywy, pojętny, na krok nie odstępuje od właściciela. Lubi dzieci, bez problemu akceptuje inne zwierzęta w domu. Niezwykle czujny, ale nie szczekliwy.

Reklama

5. Bichon frise

Czyli biszon kędzierzawy jest miniaturowym psem francuskim prawdopodobnie pochodzącym ze skrzyżowania maltańczyka, pudla i barbeta. Waży od 3-6 kg. To uroczy, czuły, wesoły piesek. Bardzo inteligentny i sprytny, bez większego trudu potrafi owinąć sobie właściciela wokół palca. Jest czujny, ale nie ujada zbyt dużo. Idealny pies do niewielkiego mieszkania. Chętnie się bawi i spaceruje. Sierść wymaga codziennego starannego szczotkowania.