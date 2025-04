Małe psy to idealni towarzysze do mieszkań w bloku. Dają tyle samo miłości i radości, co ich więksi koledzy, mając przy tym mniejsze wymagania, co do przestrzeni, ilości spożywanego jedzenia czy pielęgnacji. Największym utrapieniem związanym z posiadaniem psa jest zwykle wszechobecna sierść: na ubraniach, w jedzeniu, na dokumentach… Częste sprzątanie niczego nie zmienia – wystarczy, że pies przejdzie, by pozostawić po sobie kłęby sierści. Przedstawiamy małe psy, które nie linieją!

Małe psy, które nie gubią sierści!

Fruwająca dookoła sierść jest kłopotliwa nie tylko ze względu na konieczność częstego sprzątania, ale jest także utrapieniem dla alergików. Małe psy, które nie linieją, to odpowiedź na problemy zarówno jednej, jak i drugiej grupy. Małe mieszkanie i alergia nie będą żadną przeszkodą do tego, by mieć psiego przyjaciela! Jakie rasy będą odpowiednie? Przejrzyj naszą galerię i zakochaj się!

