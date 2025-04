Małe pieski cieszą się ogromną popularnością choćby ze względu na to, że nie wymagają dużej przestrzeni. Nie musisz posiadać domu z ogrodem, aby zdecydować się na takiego psa - przedstawiciele niewielkich ras będą dobrze się czuć nawet w ciasnej kawalerce. Są też świetnymi towarzyszami bez względu na wiek właścicieli. O ile seniorom czasem trudno byłoby dostarczyć dużemu psiakowi odpowiednią ilość ruchu, o tyle nie będą mieć żadnych problemów z opieką nad małym pieskiem.

W naszej galerii zebrałyśmy 5 najpopularniejszych ras psów, które może nie imponują rozmiarami, ale kradną absolutnie wszystkie serca. Czy da się w nich nie zakochać?

Pekińczyk

Pekińczyki nie są zbyt ufne, ale gdy już obdarzą kogoś zaufaniem, to skoczą za nim w ogień! Są samodzielne i odważne. Czasem prowadzi to do egoizmu - gdy pekińczyk ma ochotę zrobić na przekór, to prawdopodobnie właśnie tak zrobi. Odpowiednie szkolenie może jednak sprawić, że stanie się mniej zgryźliwy. Uważaj jednak - jeśli niesłusznie go ukarzesz, na pewno zapamięta to na długie lata! Żywiołowy pekińczyk ma duszę dystyngowanego arystokraty.

