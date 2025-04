Maine coon to kot półdługowłosy o naturalnym pochodzeniu. Pierwszy człon nazwy pochodzi od stanu Maine, drugi od angielskiego słowa "racoon", które oznacza szopa. Uważano bowiem, że kot jest podobny do tego ssaka. Koty tej rasy mają półdługie futro, które dobrze je chroni przed chłodem i zimnem. Ciepło zapewnia też gruba warstwa miękkiego i delikatnego podszycia, nad które wystają mocne i długie włosy okrywowe. W zimie gęstnieje również okazały i gęsty kołnierz na głowie i piersi, a także futro na tylnych kończynach. U tej rasy imponujący jest ogon, który osiąga długość równą długości reszty ciała, co sprawia, że te koty wydaja się jeszcze większe i potężniejsze.

Choć koty mają gęste futro latem prawie całkowicie linieją i wówczas nie ma potrzeby codziennego szczotkowania.

Reklama

Piękny i wierny

Duże koty tej rasy są nie tylko piękne, mają także wspaniały charakter. Niezwykle towarzyskie bardzo przywiązują się do człowieka. Spokojne, opanowane dają się przytulać i pieścić. Niektórzy uważają, że mają psi charakter. Bardzo nie lubią samotności, więc chętnie towarzyszą panu we wszystkich codziennych czynnościach, co może być nawet nieco męczące.

Maine coon'y bardzo lubią się bawić. Mimo, że są duże poruszają się z wielką gracją, ostrożnie, więc raczej nie demolują pokoju, w którym baraszkują. Bardzo sprytne, szybko się uczą.

Doskonałe matki

Kotki rasy maine coon są nadzwyczaj troskliwymi matkami. Najczęściej mają po 6-7 kociąt. Kocury też często pomagają w wychowywaniu młodych, które szybko rosną i już w wieku 9-10 miesięcy osiągają masę 5 kg. Dorosły kocur potrafi ważyć nawet 17 kg!

Reklama

Do wyboru do koloru

Koty rasy maine coon mają różne kolory: z dzikim umaszczeniem oraz jednobarwne.Bywają czarne, niebieskie, białe, szylkretowe, czarno-białe, biało-niebieskie, szylkretowo-białe, czarno-srebrzyste, a także dymne. Te ostatnie mają włosy do 1/3 długości białe, końcówki są ciemniej zabarwione, w zależności od odmiany, a więc czarno u czarnych, niebiesko u niebieskich, itd. Koty dymne podczas spoczynku wyglądają, jak jednobarwne i dopiero podczas ruchu widoczna jest jasna barwa podszycia, co bardzo atrakcyjnie wygląda. Koty tej rasy nie są tanie. Za maine coona trzeba zapłacić nawet powyżej 2500 zł.