Jak zrobić lody dla psa, aby ochłodzić pupila w upalne dni? Klasyczne lody na bazie mleka nie służą psom, dlatego musisz sięgnąć po alternatywę. Możesz je przygotować w domu, wystarczy do tego kilka składników.

Psy nie powinny jeść “ludzkich” lodów, które zwykle są na bazie mleka i mają w sobie mnóstwo cukru. Spożywanie przez psa nabiału i cukrów prostych, może prowadzić do problemów żołądkowych. Zarówno psy, jak i koty oraz wiele innych zwierząt, nie posiadają w swoim organizmie enzymów odpowiedzialnych za trawienie laktozy. Dodatkowo pupile mają gorszą zdolność termoregulacji i upały mogą wywołać u nich problemy z krążeniem.

Dlatego warto dbać o to, aby twój pies stale miał dostęp do chłodnych przekąsek oraz wody. Na szczęście możesz przygotować pupilowi domowe, bezpieczne i zdrowe dla niego lody. W ten sposób ochronisz go przed przegrzaniem i sprawisz, że będzie mógł ochłodzić się w upalny dzień lepiej, niż przy pomocy samej wody.

fot. Lody dla psa/Adobe Stock, Melastmohican

Aby przygotować lody dla psa, które będą orzeźwiające, pyszne i zdrowe, potrzebujesz jedynie kilku składników. Pamiętaj jednak, aby nie podawać zwierzakowi zbyt dużych kawałków naraz i pilnować, aby nie połykał lodów w całości.

Lody dla psa można przygotować w kubeczku po jogurcie lub silikonowych foremkach. Jeśli wśród składników znajduje się nabiał, sięgaj po wersję bez laktozy.

Bananowe lody dla psa

Składniki:

średni banan,

garść orzechów ziemnych bez soli i dodatków,

2 łyżki oleju roślinnego,

2 łyżki jogurtu greckiego.

Sposób przygotowania:

Przygotuj krem orzechowy: orzechy namocz przez ok. godzinę w wodzie, a następnie odcedź i przełóż do misy blendera. Dodaj olej i zmiksuj na gładki krem. Banana zgnieć widelcem i dodaj do orzechowej masy. Dodaj jogurt i całość dobrze wymieszaj. Przełóż lody dla psa do foremek i zamroź.

fot. Lody dla psa/Adobe Stock, RoJo Images

Lody dla psa z mokrej karmy

Składniki:

mokra karma dobrej jakości,

odrobina wody.

Sposób przygotowania:

Mokrą karmę przełóż do miseczki i wymieszaj z wodą. Przełóż lody dla psa do pojemniczków lub foremek, a następnie zamroź.

Warzywne lody dla psa

Składniki:

marchewka,

ogórek,

4 łyżki wody.

Sposób przygotowania:

Umyj warzywa, obierz je, a następnie zetrzyj na małych oczkach. Przełóż do misy blendera. Dodaj do lodów dla psa wodę, a następnie całość zmiksuj na gładką masę. Przełóż do foremek i zamroź.

fot. Lody dla psa/Adobe Stock, Denise

