Lód załamał się pod jeleniem. Polscy strażacy przybyli w ostatniej chwili

Zimą na dzikie zwierzęta czyha wiele niebezpieczeństw. Z pewnością możemy do nich zaliczyć wpadkę do zamarzniętego jeziora. To niestety przytrafiło się temu jelonkowi. Na szczęście mógł liczyć na szybką akcję strażaków.