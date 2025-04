Choć wydaje się, że tuż przed początkiem wiosny zima wróciła, za nami wiele ciepłych i słonecznych dni. A to sprawiło, że różne dzikie zwierzęta wybudziły się ze snu zimowego. Niedawno pisałyśmy, że leśnicy ostrzegają przed zwierzakami, które grasują po lasach. Teraz alarmują w innym przypadku. Okazuje się bowiem, że groźny dla turystów gatunek pojawił się na szlakach. Zobacz, na co powinieneś uważać.

Leśnicy ostrzegają turystów: groźny gatunek pojawił się na szlakach

Na facebookowym profilu Puszcza Niepołomicka pojawił się post ostrzegający turystów. Widzimy w nim zdjęcie, na którym jest pewne czarne zawiniątko. Gdy przeczytaliśmy wpis nadleśnictwa, wszystko stało się jasne.

Słońce przygrzało i przyroda dosłownie obudziła się do życia. W minioną sobotę zaobserwowaliśmy pierwszą w tym roku żmiję zygzakowatą, w czarnej odmianie barwnej – czytamy.

Tym samym wszyscy turyści, którzy przebywają w okolicach Puszczy Niepołomickiej, Kotliny Sandomierskiej oraz w Bieszczadach powinni uważać, bo żmije zygzakowate już wyszły na szlaki. Warto zachować czujność także w innych miejscach naszego kraju, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że i tam będzie już można spotkać te pełzaki.

Sam zobacz, jak wygląda żmija zygzakowata znaleziona w niepołomickim lesie.

Żmija zygzakowata obudziła się ze snu zimowego

Żmije zygzakowate to jeden z pięciu gatunków węży, które występują na terenie polski. Są najbardziej niebezpieczne ze względu na swój jad, a jednocześnie wyróżniają się wyglądem, ponieważ mają trójkątny kształt łebka oraz charakterystyczny zygzak na grzbiecie. Dzięki temu łatwo je rozpoznać. Żmije zygzakowate występują w trzech kolorach – brązowym, szarym oraz czarnym.

Te gady zapadają w sen zimowy i budzą się, gdy staje się stosunkowo ciepło. Tym razem wiosna nadeszła dość wcześnie, więc nic dziwnego, że już pojawiły się na szlakach. Jednak zarówno w ich przypadku, jak również w przypadku innych dzikich zwierząt, nie jest to dobry znak, ponieważ mrozy wracają, a one będą miały utrudnione zdobywanie pożywienia. Przez to mogą stać się rozdrażnione i tym samym znacznie bardziej niebezpieczne dla ludzi.

