Leonberger jest zaliczany do sekcji psów molosowatych w typie górskim. Ta rasa nie jest zbyt popularna w naszym kraju, ale w ostatnich latach zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Pomimo imponujących rozmiarów, leonberger jest łagodny i uczuciowy. Należy jednak pamiętać, że potrzebuje dużo przestrzeni, więc nie może zamieszkać w małym mieszkaniu. Do szczęścia potrzebuje też regularnego kontaktu z dziećmi! Poznaj dokładną charakterystykę leonbergera!

Wygląd leonbergera

Leonbergery na szyi i klatce piersiowej mają charakterystyczną grzywę. Gęsta sierść może mieć różne kolory - najczęściej odcienie brązu oraz złotego z charakterystycznym podpaleniem. Chociaż niemal każdy leonberger posiada fragmenty czarnego futra, ten kolor nie może być podstawą umaszczenia - nie ma leonbergerów, które byłyby w całości czarne.

Samce są zawsze znacznie większe od suk. Osobniki męskie osiągają zazwyczaj 70-80 cm wzrostu i 60-80 kg wagi, a żeńskie 65-70 cm i 45-60 kg.

Temperament leonbergera

Leonberger to psiak inteligentny, łagodny i towarzyski. Cechuje go stoicki spokój, który w skrajnych przypadkach może wręcz przypominać ośli upór lub lenistwo. To typowy pies rodzinny - uwielbia dzieci i pragnie ich towarzystwa, toleruje inne zwierzęta. Gdy domownicy są nieobecni, zazwyczaj zamienia się w psa obronnego. Jest jednak opanowany i nie hałasuje bez potrzeby. Nie będzie szczekał na przechodniów, a alarm podniesie dopiero wtedy, gdy zajdzie taka konieczność.

Potrzebuje dużo uwagi i czułości, a także sporo ruchu. Na ogół spokojny, może stracić głowę na widok ukochanego członka rodziny, szczególnie jeśli nie widział go od pewnego czasu. Trzeba więc zachować szczególną ostrożność w przypadku maluchów - w przypływie entuzjazmu stęskniony leonberger może niechcący przygnieść dziecko.

Pielęgnacja leonbergera

Oprócz przestrzeni, leonberger potrzebuje dodatkowego wybiegania. Każdego dnia powinien odbyć spacer, nawet jeśli mieszka w domu ze sporym ogrodem. Sierść należy szczotkować co 2 tygodnie, aby usunąć martwe włosy. Raz w tygodniu trzeba psiakowi wyczyścić uszy.

