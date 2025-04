Utrata pupila jest ogromnym ciosem dla każdego, kto posiada i kocha swoje zwierzę. Niestety taki już jest nieuchronny los właścicieli czworonogów. Ostatnio boleśnie przekonał się o tym gwiazdor Manchesteru United, Roy Keane. Legendarny piłkarz opłakuje swojego psiaka i żegna go poruszającym postem na Instagramie. Sam zobacz, co napisał.

Legendarny piłkarz opłakuje swojego psiaka

Roy Keane to znany piłkarz, który był gwiazdą Manchesteru United i do dziś związany jest ze światem sportu. Jest też wielkim fanem psów, co udowadnia swoim życiem – sam posiadał bowiem dwa czworonogi. Niestety jeden z nich ostatnio odszedł i znalazł się za tęczowym mostem.

Cała rodzina irlandzkiego piłkarza opłakuje czworonoga. Mężczyzna zamieścił na swoim instagramowym koncie prywatne zdjęcia z pupilem oraz wzruszający wpis.

Dzięki Jet za bycie tak pięknym i lojalnym dla naszej rodziny. Będziemy za tobą tęsknić – napisał.

Na fotografiach widzimy całą rodzinę mężczyzny oraz cudownego owczarka, który był oczkiem w głowie piłkarza i jego najbliższych. Tylko zobacz ten poruszający wpis.

Roy Keane żegna swojego pupila

Nie da się ukryć, że wpis gwiazdora Manchesteru United jest niezwykle poruszający. Wszyscy miłośnicy zwierząt rozumieją jego ból. Nawet David Beckham skomentował wpis kolegi z boiska.

Ostatnie zdjęcie jest niesamowite… Przykro mi z powodu twojej straty Roy – napisał.

Również inni internauci są poruszeni wpisem Keane’a. W komentarzach pod postem piszą wyrazy współczucia. Niektórzy postanowili też udzielić mu wsparcia.

- Utrata zwierzęcia jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. - Zwierzęta nie są tylko pupilami, są rodziną. - Wygląda na świetnego psa – piszą komentujący.

My też bardzo współczujemy piłkarzowi i całej jego rodzinie. Zdajemy sobie sprawę, że utrata takiego cudownego przyjaciela musi być bardzo trudna. Zwłaszcza jeśli pupila traktuje się jak członka rodziny, a sądząc po wpisie Keane’a, właśnie tak było w tym przypadku.

Źródło: Instagram.com, @officialkeane16

