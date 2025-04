Ta historia udowadnia, że życie może zmienić się o 180 stopni u każdego. Los nie był łaskawy dla kota, który żył na ulicy. Gdy wydawało się, że był na skraju tragedii, natknął się na wspaniałych ludzi, którzy pomogli mu zacząć wszystko od nowa. Przeczytaj, jak to się stało, że bezdomny, zaniedbany kocurek stał się modelem.

Kot ledwo uszedł z życiem, gdy znaleźli go na ulicy

Ta historia wzrusza i daje nadzieję wszystkim, którzy ją stracili. Zaczęła się jeszcze w 2022 roku, kiedy to służby w stanie Minneapolis otrzymały dramatyczne zgłoszenie. Przechodnie zauważyli na jednej z ulic porzucone auto, w którym kłębiło się mnóstwo kotów. Zwierzęta były przerażone i wycieńczone z powodu panującego upału.

Gdy policja i organizacja pomocy zwierzętom przyjechały na miejsce, nie wierzyły własnym oczom. Okazało się, że ktoś zamknął w samochodzie aż 47 kotów. Akcja trwała kilka godzin, aż wreszcie udało się je wydobyć, zamknąć w transporterach i przewieźć do kliniki weterynaryjnej. Tylko jeden kot zdołał wymknąć się służbom i uciec. To właśnie on otrzymał imię Hercules. Pośród niebezpiecznych ulic był zdany na pastwę losu.

Dziś Hercules jest na ustach wszystkich

Kota Herculesa długo poszukiwano bez skutku. Wreszcie miesiąc później zwierzaka odnaleźli wolontariusze z organizacji Tuff Start Rescue. Kot był w fatalnym stanie – leżał bez ruchu i czekał na śmierć. W dodatku miał złamaną szczękę i chorował z powodu pasożytów. Wszyscy zaangażowani w akcję ratunkową obawiali się najgorszego. Nie wiadomo było, czy kot przeżyje kolejny dzień.

Zwierzak w porę otrzymał niezbędną pomoc i zaskoczył wszystkich wolą walki o życie. Przeszedł wiele zabiegów i operacji, a jego leczenie kosztowało fundację około 12 tysięcy dolarów. Gdy jego stan się ustabilizował, zaopiekowała się nim pielęgniarka Jill LeBrun.

Kobieta zakochała się w kocie od pierwszego wejrzenia i sprawiła, że pupil zmienił się nie do poznania. Wpadła nawet na pomysł, by zgłosić Herculesa jako kociego modela do agencji talentów. To okazało się strzałem w dziesiątkę.

Wysłałam im zdjęcie Herculesa. Chcieli go do sesji zdjęciowej i spisał się świetnie – wyznała kobieta. – Już wezwano go na kolejną sesję – dodała z dumą.

Od niedawna zdjęcia kocurka można podziwiać na opakowaniach jednej z marek karmy dla zwierząt. Za udział w sesji pupil "zarobił" 100 dolarów, a to dopiero początek jego kariery. Życzymy Herculesowi oraz jego opiekunce wielu kolejnych zleceń i powodzenia w podbijaniu świata kociego modelingu.

Źródło: cbsnews.com oraz tvn.pl

