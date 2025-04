Wyróżnia się łagodnością i wyjątkowym wdziękiem. Z jego wychowaniem poradzi sobie nawet początkujący opiekun. Mowa o dobrze znanym i kochanym przez wszystkich labradorze! Co jeszcze warto wiedzieć o rasie przed przywitaniem tego pieska pod swoim dachem?

Na skróty:

Labradory pochodzą z południa Nowej Fundlandii. W XVIII wieku rasa służyła rybakom do pracy na kutrach – te psy pomagały wyciągać im sieć, aportować przedmioty, a w ekstremalnych sytuacjach ratować topielców. W 1870 roku lord Malmesbury sprowadził pierwsze psy tej rasy do Europy i zainicjował ich hodowlę wraz z synem w Wielkiej Brytanii.

Labrador należy do ras psów średnich (samiec liczy ok. 57 cm i waży od 25 do 30 kg). Ma zwartą budowę, szeroką głowę, oczy średniej wielkości oczy i nieduże uszy. Jego cechą charakterystyczną jest twardy i krótki włos oraz gęsta i przylegająca okrywa włosowa, która chroni go przed wilgocią i zimnem. Skóra tego czworonoga produkuje więcej sebum niż skóra psów innych ras, dlatego niestraszny mu deszcz czy śnieg.

Labradory występują w 3 odmianach kolorystycznych:

czarny

biszkoptowy ( w odcieniach od jasnokremowego do ogniście rudego)

czekoladowy (występują najrzadziej).

Labrador znany jest przede wszystkim z miłego, łagodnego usposobienia. Niezwykle przyjacielski i pracowity, wytrzymały, chętnie się uczy. Łatwo go wyszkolić. Te zalety charakteru spowodowały, że stał się prawdziwym partnerem człowieka wykorzystywanym do różnych, także trudnych zadań.

To pies, który wyróżnia się świetnym węchem oraz pasją poszukiwania. Labrador jest nie tylko doskonałym psem domowym i przyjacielem dzieci, lecz także idealnym psem służbowym (np. w Wielkiej Brytanii straż pożarna wykorzystuje go do wykrywania podpaleń). Sprawdza się także doskonale jako przewodnik osób niewidomych (np. we Francji ponad 50% wszystkich psów przewodników to labradory).

Labradory to synonim radości, łagodności i przyjaznego nastawienia do otoczenia.

5 najważniejszych zalet labradora:

Ma radosne usposobienie - labrador to pies bardzo wesoły i żywiołowy, ale przy tym zrównoważony, nie wykazujący skłonności do agresji. Uwielbia zabawy, bardzo szybko przywiązuje się do ludzi, jest lojalny wobec swojego właściciela i jego rodziny i uwielbia dotrzymywać im towarzystwa. Jednym z jego głównych atutów jest wysoki poziom inteligencji. Szybko się uczy i lubi współpracę - psy tej rasy są bardzo pojętne. Ich wrodzona inteligencja sprawia, że często wykorzystywane są w roli przewodników osób niepełnosprawnych, psów policyjnych czy ratowniczych. Uwielbiają współpracę z człowiekiem. By jednak nie był uciążliwy dla domowników, warto poddać go tresurze. Szkoląc labradora, należy jednak pamiętać, że nie lubi on monotonii. Przyjacielski wobec ludzi i zwierząt - pies tej rasy ma zazwyczaj przyjazny stosunek do wszystkich ludzi. Z taką samą serdecznością przywita naszych przyjaciół jak i włamywaczy. Może żyć pod jednym dachem zarówno z innymi psami jak i kotami. W stosunku do psów spotkanych na spacerze jest zazwyczaj otwarcie nastawiony i gotowy do zabawy z nimi. Doskonały towarzysz dzieci - labrador uwielbia zabawy z dziećmi. Należy jednak uważać na jego kontakt z kilkulatkami, bo w amoku zabawy może je po prostu przewrócić. Świetnie jednak dogaduje się z większymi pociechami, z którymi chętnie bawi się w chowanie przedmiotów czy aportowanie. Nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji - wystarczy czesać go raz w tygodniu i kąpać, gdy zaistnieje taka potrzeba w szamponie dla psów krótkowłosych. Gdy jednak nadejdzie pora linienia (dwa razy w roku – wiosną i jesienią), należy zwiększyć częstotliwość czesania do 2-3 razy w tygodniu.

Słabe punkty labradorów - 3 rzeczy, na które trzeba uważać:

Poniższe cechy trudno nazwać wadami, ale na te słabości labradorów trzeba zwrócić uwagę!

Łakomstwo - należy pamiętać o tym, że labrador ma niepohamowany apetyt, przez co łatwo doprowadzić do jego nadwagi. Należy zatem zrezygnować z podawania psu przekąsek (z wyjątkiem tych, które dajemy w trakcie szkolenia) między posiłkami. Nadmiar zbędnych kilogramów może doprowadzić do wielu poważnych chorób, np. stawów. Silny instynkt posiadania - od samego początku należy uczyć szczeniaka, że jego zabawki należą do właściciela. Wyjmowane są tylko na czas zabawy, a później chowane. Jeśli nie chcesz, żeby szczeniak roznosił twoje rzeczy po domu (typu kapcie i buty), należy ograniczyć mu do nich dostęp. Skłonności do zbierania odpadków - labradora trzeba mieć na oku podczas spacerów, aby nie zjadł czegoś niepożądanego. Warto zabierać ze sobą na spacer ulubioną zabawkę psa, którą będzie się odwracało jego uwagę od resztek znalezionych na ulicy.

5 zajęć, w których labrador okaże się niezastąpiony!

Cena labradora z rodowodem wynosi od 1500 do 2000 zł, przy czym koszt labradora czekoladowego jest zazwyczaj nieco wyższy niż biszkoptowego i czarnego.

Szczeniak bez rodowodu jest tańszy, ale lepiej zainwestować w czworonoga z papierami – dzięki temu prawdopodobieństwo, że wyrośnie na zdrowego i zgodnego z wzorcem rasy psa, będzie znacznie wyższe.

Bardzo niska cena powinna wzbudzić podejrzenia, taki pies najprawdopodobniej pochodzi z pseudohodowli, dlatego wybierz sprawdzoną hodowlę (znajdującą się na liście FCI).

