Na co zwrócić uwagę kupując rasowego psa?



Pamiętaj, pies rasowy to wyłącznie pies z rodowodem ZKwP lub innej organizacji kynologicznej. Aby pies rasowy mógł być dopuszczony do hodowli, musi on zostać oceniony przez sędziów kynologicznych na wystawach i otrzymać odpowiednio wysokie oceny. W przypadku niektórych ras konieczne jest również przejście testów psychicznych lub wykonanie określonych badań, jak na przykład prześwietlenie na dysplazję. Wszystko to ma na celu zapewnienie, by rozmnażane były jedynie psy odpowiadające wzorcowi rasy, zdrowe i o dobrej psychice.

Nie daj się nabrać na kłamstwa pseudo - hodowców sprzedających „psy rasowe bez rodowodu”. Nieprawdą jest, że tylko pierwszych sześć szczeniąt z miotu otrzymuje metryczki — metryki otrzymują wszystkie szczenięta z miotu. Nie wierz również w to, że metryczka zostanie ci dosłana pocztą — powinieneś ją otrzymać już w momencie zakupu szczeniaka. Jeśli pseudo - hodowca twierdzi, że szczeniaki są po rodowodowych rodzicach, którzy nie byli nigdy wystawiani, ponieważ go na to nie stać, uciekaj czym prędzej.

Ktoś, kto nie mógł ponieść stosunkowo niewielkich kosztów związanych z wystawianiem psa (opłata za wystawę wynosi najczęściej kilkadziesiąt złotych, jedynie w przypadku wystaw międzynarodowych jest nieco wyższa), z całą pewnością nie był w stanie prawidłowo odchować miotu, co jest wielokrotnie bardziej kosztowne. Pamiętaj, jeśli zależy Ci na psie rasowym, kup psa z rodowodem. Jeśli nie, przygarnij psiaka ze schroniska.

Rodowód jest potwierdzeniem pochodzenia Twojego psa. Nie gwarantuje jednak automatycznie, że będzie on wybitnym psem wystawowym, hodowlanym ani, że będzie zdrowy. Jeśli marzysz o karierze wystawowej, szukaj szczeniaka po rodzicach, którzy odnosili sukcesy w tej dziedzinie. Porozmawiaj też z hodowcą o swoich planach — z pewnością pomoże Ci wybrać najbardziej obiecujące szczenię z miotu i będzie służył radą na temat przygotowania psa do wystawy w przyszłości. Pamiętaj, że dobry hodowca udzieli odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania i jednocześnie zada wiele Tobie, na przykład dotyczące stylu życia jaki prowadzisz lub relacji rodzinnych.

Jeśli hodowca nie zadaje Ci dostatecznej liczby pytań, powinieneś się zastanowić nad tym, jak troszczy się on o swoje psy.