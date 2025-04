Gdy decydujemy się na zakup psa z hodowli, powinniśmy zachować ostrożność. Najlepiej, aby była to sprawdzona placówka – zarówno pod względem zapewnienia odpowiednich warunków czworonożnym podopiecznym, jak również samej rasy pupili. Inaczej możemy się poważnie naciąć. Niedawno pisałyśmy, że pewien mężczyzna kupił psa z hodowli, a dostał zupełnie inne zwierzę. Okazuje się, że podobna sytuacja przytrafiła się tej rodzinie.

Portal kobieta.wp.pl dotarł do nagrania tiktokerki @squidsum. Kobieta opublikowała na swoim koncie filmik, w którym opowiada historię, jaka przytrafiła się jej rodzicom. Okazuje się, że zostali oni oszukani przez hodowlę, w której kupili maltańczyka i to za pokaźną sumkę.

Para chciała kupić maltańczyka, bo właśnie ta rasa psów najbardziej się jej podobała. Była gotowa zapłacić za niego pokaźną sumkę – i tak się stało, ponieważ pupil kosztował ją ostatecznie 1400 dolarów, czyli około 6 tysięcy złotych. Niedługo później rodzina gorzko pożałowała wydanej gotówki.

Pies urósł i okazało się, że zupełnie nie przypomina maltańczyka. Sam zobacz, jak wyglądał.

Tiktokerka zamieściła wideo ku przestrodze innych internautów, którzy chcieliby wziąć psiaka z hodowli. Wielu z nich było zaskoczonych sytuacją, jaka przytrafiła się jej rodzicom. Niektórzy natomiast zupełnie się nie zdziwili i podzielili się podobnymi doświadczeniami z pseudohodowlami.

Są też internauci, którzy dostrzegli w psiaku tiktokerki zupełnie inną rasę. Zachwytów nad zwierzakiem nie ma końca.