Właściciele psów dobrze wiedzą, że deszczowy dzień to nie najlepszy moment na spacer. Mokre futerko i łapki to jednak nic wielkiego w porównaniu, z czym musieli się zmierzyć opiekunowie tego uroczego czworonoga. Kudłaty psi olbrzym przeszedł metamorfozę i zaskoczył wszystkich.

Reklama

Kudłaty psi olbrzym przeszedł metamorfozę

Jak można wnioskować z opisu nagrania, właściciele psa pozwolili swojemu podopiecznemu wyszaleć się w błocie w deszczowy dzień, a następnie udali się z nim do miejscowego salonu piękności dla zwierząt.

Na nagraniu widać psa olbrzyma, który zostaje poddany różnym zabiegom pielęgnacyjnym. Jest jednak tak wielki, że jego futerkiem zajmuje się kilka osób jednocześnie. Najpierw sierść jest dokładnie wyczesana, a potem psiak zażywa relaksującej kąpieli. Na koniec groomerka strzyże olbrzymiego psa i zakłada mu na szyję czerwoną chustkę.

Zobacz koniecznie filmik, bo wielkość psa zaskakuje.

Internauci nie mogą przejść obojętnie obok tego nagrania

Pod nagraniem zawrzało. Co prawda psiak nie wygląda na niezadowolonego. Jednak wielu internautów nie wierzy, by właściciele świadomie doprowadzili futerko psiaka do tak opłakanego stanu. Oburza ich także sposób wyczesywania sierści.

- Ktokolwiek to zrobił, powinien iść do więzienia. - Jaki piękny pies. Ktokolwiek go tak zaniedbał, powinien zostać oskarżony. - Biedactwo... Nigdy nie zrozumiem, jak ktoś może pozwolić psu tak cierpieć – można przeczytać pod filmikiem.

Jednak pojawiają się też głosy, które stają w obronie właścicieli przeuroczego „wielkoluda”.

-To NIE jest bezpański pies. To chiński mastif tybetański. Właściciel zabrał psa do pielęgnacji. - Te psy mają bardzo grubą sierść i podczas strzyżenia naprawdę się męczą. Więc szczotkowanie i kąpiel jest szybszym rozwiązaniem, a i tak zajmuje ponad 4-6 godzin. - Co za piękny piesek! Brawo – komentują internauci.

A co ty o tym sądzisz?

Źródło: Facebook @MyDogAngels

Reklama

Czytaj także:

Został znaleziony w tragicznych warunkach. Ten pies nie wie, czym jest ciepły dom i kochająca rodzina

Zwykły spacer skończył się tragedią. Ofiarą stał się słudziutki goldenek

Właściciel zgotował mu prawdziwy dramat. Łagodny olbrzym nie zaznał dotąd miłości