O tym, że psy czy koty potrafią być zazdrosne o swojego ulubionego opiekuna, słyszeliśmy. Ale to, że zwierzęta hodowlane również okazują takie uczucia, jest dla nas całkowitym zaskoczeniem. Ta urocza krówka udowadnia jednak, że one także potrafią kochać właściciela bezgraniczną miłością i nie lubią, gdy ktoś zajmuje jego uwagę. To, jak zwierzak okazuje zazdrość, jest rozbrajające.

Krowa jest zazdrosna o swoją panią

Portal thedodo.com opisał historię pewnej krówki, która robi furorę w mediach społecznościowych. Stała się już popularna zarówno na Instagramie, jak i na TikToku, a wszystko dzięki swojej miłości do opiekunki. Okazuje się bowiem, że uczucie krówki do tej kobiety nie zna granic, aż zwierzę jest zazdrosne o swoją ludzką mamę.

Krowa i jej opiekunka od zawsze są bardzo zżyte. Zwierzak podjada kobiecie kanapki, przytula się do niej i uwielbia spędzać z nią czas. Nic więc dziwnego, że gdy na horyzoncie pojawił się mężczyzna, krówka nie była zadowolona. A apogeum swojego niezadowolenia ukazała, gdy partner kobiety przeprowadził się do jej domu.

Filmik z zazdrosną krową jest hitem w sieci

Mężczyzna stara się zaprzyjaźnić z krówką, spędza z nią czas i proponuje różne wspólne zabawy, ale ta wyraźnie nie jest zainteresowana. Cały czas spogląda na niego z pogardą i nie cierpi, gdy ten spędza czas z jej panią.

Clementina po moim rozwodzie była wobec mnie zbyt opiekuńcza, a kiedy Juancho wszedł w nasze życie, bardzo ją to uderzyło – pisze właścicielka krowy na Instagramie.

Ostatecznie zwierzak przekonał się nieco do mężczyzny. Dziś się kochają, ale wciąż krówka robi partnerowi swojej opiekunki różne psikusy.

Wie, co go złości i robi to celowo – dodaje kobieta.

Internauci są rozbawieni całą tą sytuacją. Swoje uwielbienie dla krowy wyrazili w komentarzach na instagramowym koncie jej opiekunki @lavozdegoyo.

- Inteligentna i kapryśna. - Umieram, jakie to piękne. - Czysta miłość – piszą komentujący.

My też nie możemy ukryć rozbawienia, patrząc na te sceny. Tylko zobacz, jak krówka zachowuje się względem tego mężczyzny oraz swojej właścicielki.

Źródło: Instagram.com, @lavozdegoyo/thedodo.com

