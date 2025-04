5 z 5

Kot brytyjski krótkowłosy

Na powyższym zdjęciu widoczny jest kot brytyjski. Czym się charakteryzuje? Jest dość flegmatyczny i powściągliwy, rzadko okazuje emocje. Oczywiście, przywiązuje się do swojego właściciela, ale trudno to zauważyć gołym okiem - zazwyczaj zachowuje chłodny dystans. Przedstawiciel tej rasy nie ma skłonności do szaleństw ;-) Raczej nie będzie wdrapywać się po zasłonach i demolować mieszkania, nie bywa też hałaśliwy. Zbyt duża ilość przytulania może go jednak denerwować.

Pomimo swojej powściągliwości, kot brytyjski pozostaje najpopularniejszym kotem krótkowłosym. Pewnie dlatego, że jego towarzystwo odpowiada wszystkim - zabiegani i zapracowani mogą się przy nim wyciszyć. Nie trzeba też przesadnie go pielęgnować. Wystarczy mu szczotkowanie raz w tygodniu, przycinanie pazurków, a także kontrolowanie stanu oczu oraz uszu. Chociaż większość kotów brytyjskich szczyci się szarym, nieco srebrzystym umaszczeniem, niektóre z nich mają różnokolorową sierść!