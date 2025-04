1 z 3

Kot perski

Persy lubią samotność, ale nie stronią też od towarzystwa - wszystko dzięki temu, że są to koty kompletnie pozbawione agresji. Łatwo przystosowują się do nowych warunków, a nade wszystko uwielbiają leniwe wylegiwanie się na kanapie. Kota perskiego należy czesać codziennie, a nawet 2 razy dziennie - jego sierść ma tendencje do splątywania się w kołtuny. Warto również raz w miesiącu go wykąpać. Trzeba mieć świadomość, że pers linieje bardzo intensywnie i w tym okresie wszędzie będzie pełno jego sierści.

5 najpopularniejszych ras kotów krótkowłosych