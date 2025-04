Za wywołanie alergii "na koty" odpowiada białko Fel d1 (w znacznie mniejszym stopniu białka Fel d2, d3, d4, d5, d6, d7 i d8), wydzielane przez skórę oraz ślinę kotów, zawarte także w moczu. Im więcej tego białka wydziela dany mruczek, tym większe jest ryzyko alergii. Nie ma kota, który w ogólnie nie posiada tego białka, ale nie każda jego ilość uczula.

Nie bez znaczenia jest także płeć - alergikom zdecydowanie poleca się samiczki, ponieważ w ich organizmach znajduje się o wiele mniej Fel d1, niż u samców. Oto rasy kotów, które będą idealne dla alergików. Pamiętaj, aby w przypadku alergii często sprzątać mieszkanie i unikać kontaktu ze śliną pupila (nie pozwalaj mu się gryźć czy lizać). Koty powinny też mieć zamkniętą kuwetę, aby unoszące się opary moczu nie wywołały uczulenia.

Spis treści:

Devon rex to jeden z najpopularniejszych kotów z rodzaju "tych łysych". Jego organizm wytwarza niewielkie ilości Fel d1, dlatego świetnie sprawdzi się u alergików. Choć nie jest on zupełnie pozbawiony sierści, jest ona bardzo krótka. Sam kot bardzo rzadko się leni i nie gubi włosków, co jest niezwykle istotne dla alergików. Jednocześnie skóra Devon rexa wytwarza dość sporo łoju, w którym również znajduje się alergizujące białko.

Z tego powodu kociaka należy regularnie kąpać oraz delikatnie wyczesywać, najlepiej w maseczce, aby ewentualne latające włoski nie wywołały objawów alergii. Devony to bardzo żywiołowe zwierzaki, dlatego musisz zapewnić mu codzienną dawkę ruchu. Lubią też spacerowanie na smyczy. Oprócz tego mocno przywiązują się do właściciela, uwielbiają przytulanie oraz spędzanie czasu blisko człowieka.

fot. Koty dla alergików: devon rex/Adobe Stock, veera

Koty balijskie, choć mają długą i puszystą sierść, bardzo rzadko ją gubią, przez co również będą doskonałym przyjacielem alergika. Ich organizm wydziela też niewielkie ilości alergizującego białka. Balijczyki nie posiadają podszerstka, a jedynie włos okrywowy, przez co prawie nie linieje. Warto je regularnie wyczesywać, a także raz na jakiś czas wykąpać.

Kot balijski jest niezwykle gadatliwy i ciekawski. Lubi towarzystwo człowieka i bardzo szybko się do niego przywiązuje. Lubi też aktywność, dlatego warto zorganizować mu wysokie drapaki, a także różnorodne zabawki dla kotów, aby stale trzymać jego uwagę i aktywizować go do zabawy.

fot. Koty dla alergików: kot balijski/Adobe Stock, New Africa

Koty bengalskie to piękne, majestatyczne stworzenia, przypominające swoim wyglądem małe lamparty albo serwale. W istocie jest to krzyżówka domowego mruczka i dzikiego bengala. To bardzo kosztowny i wymagający w opiece pupil, ale jednocześnie jest świetnym wyborem dla alergików. Jego sierść jest miękka i krótka, a dodatkowo bardzo rzadko wypada. Bengale praktycznie nie linieją, więc nie roznoszą alergenów po mieszkaniu.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do swoich kuzynów, koty bengalskie kochają kąpiele. Dzięki temu możesz jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko alergii. Wyczesywanie i kąpanie pupila sprawi, że objawy nie będą występować. Pamiętaj tylko, aby nie pozwalać się gryźć ani lizać.

Bengale to jednak bardzo wymagające mruczki. Są z początku nieufne, dopiero z czasem przyzwyczajają się do właścicieli i stają towarzyskie. Ten kot nie lubi przytulania ani noszenia na rękach, ale ogromną oznaką miłości jest u niego leżenie tuż obok właściciela. Jest też bardzo terytorialny i lubi okazywać zazdrość wobec innych zwierząt. Wymaga też codziennych zabaw, musi się wybiegać i "polować" na zabawki.

fot. Koty dla alergików: kot bengalski/Adobe Stock, seregraff

Sfinksy to charakterystyczne koty, które wielu osobom nie przypadną do gustu ze względu na wygląd. Jednocześnie są to niezwykle urocze i pełne miłości zwierzaki. Kochają przytulanie, nie mają nic przeciwko noszeniu na rękach i uwielbiają spędzać czas blisko właściciela.

Delikatna skóra sfinksa wydziela niewielkie ilości białka Fel d1, natomiast brak włosów sprawia, że alergeny nie są roznoszone po mieszkaniu. Warto regularnie i dość często kąpać kota delikatnymi środkami przeznaczonymi dla bezwłosych ras.

fot. Koty dla alergików: sfinks (sphynx)/Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Syberyjczyk to kolejny przykład kudłatego i puszystego mruczka, który praktycznie nie linieje, a dodatkowo wydziela bardzo mało alergizującego białka. Z tego powodu będzie idealnym towarzyszem alergika. Wymaga jednak odpowiedniej pielęgnacji. Musisz regularnie wyczesywać go oraz kąpać - najlepiej przyzwyczaj go do wody od pierwszych tygodni/miesięcy życia.

Koty syberyjskie są bardzo żywiołowe i chętne do zabawy z człowiekiem. Lubią przytulanie i chcą uczestniczyć w całym życiu właściciela - będzie rozpakowywał z tobą zakupy, pracował przy komputerze, a także pilnował cię podczas relaksujących kąpieli w wannie. Ucieszy się też z wysokiego i wygodnego drapaka DIY lub gotowego ze sklepu.

fot. Koty dla alergików: kot syberyjski/Adobe Stock, Massimo Cattaneo

