Do niedawna był zwykłym, czarno-białym kotem, który błąkał się po okolicy. Przypadek sprawił, że zyskał nietypowe schronienie, opiekę, a nawet sławę. Kocurka Zenka i jego "królestwo" przyjeżdżają poznać tłumy turystów.

W nadmorskim Wolinie powstała nowa atrakcja dla mieszkańców i turystów – drewniana wieża widokowa, która ukazuje piękną panoramę na miasto i Zalew Szczeciński. U jej podnóża wartę pełni niezwykły strażnik – kot Zenek. Ma tutaj swoją budkę mieszkalną, a nawet specjalną tabliczkę. Zwierzak przygląda się uważnie gościom, lecz podobno łatwo zyskać jego względy drobną przekąską.

Czarno-biały kocur otrzymał to nietypowe stanowisko dzięki przypadkowi i dobrym ludziom. W czasie budowy wieży zwierzak błąkał się w okolicy. Podobno ktoś wyprowadził się z pobliskiego gospodarstwa i pozostawił pupila samemu sobie. Wkrótce kot zaczął odwiedzać ekipę pracującą przy budowie i wkradł się w jej łaski. Otrzymał imię Zenek i troskliwą opiekę.