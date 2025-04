Jeden mały kotek sprawił, że służby w całym mieście musiały rozpocząć specjalne procedury działania. Zwierzak wybrał sobie bardzo nietypowe miejsce na spacer i nie przejmował się ani trochę wywołanym zamieszaniem. Przeczytaj, co wydarzyło się ostatnio w Świnoujściu.

To miał być zwykły, spokojny dzień w Świnoujściu. Wszystko zmieniło się, gdy kierowcy jadący tunelem pod Świną zauważyli przechadzającego się kota. Od razu zgłosili to służbom. Zwierzak wybrał sobie bardzo nietypowe miejsce na schronienie i szybko zwątpił w poprawność swojej decyzji. Kot zaczął błąkać się po jezdni i zagrażał bezpieczeństwu w tunelu.

Natychmiast zostały postawione na nogi niemal wszystkie służby. Wdrożono procedury bezpieczeństwa, ograniczając ruch i nakazując zmniejszenie prędkości. Kierowcy zachowali się bardzo odpowiedzialnie i współpracowali z mundurowymi. Trzeba było ostrożnie podejść do kwestii schwytania zabłąkanego kotka.

Każdy zwierzak gwałtownie może wejść na jezdnię i spowodować reakcję kierowcy, która może doprowadzić do nieszczęścia. Po zgłoszeniach natychmiast podjęliśmy działania zmierzające do informowania o zagrożeniu w tunelu, było ograniczenie prędkości do 30 km/h. Kierowcy zachowywali się bardzo rozsądnie – opowiadał Radiu Szczecin Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu.

Drobny kotek nie był łatwym celem do ujęcia, ale dzięki sprawnym działaniom różnych organów udało się go bezpiecznie złapać. W akcji brały udział policjanci, Działu Utrzymania Tunelu oraz wolontariusze z Fundacji Speak Up, która współpracuje z lokalnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Kot znalazł się w dobrych rękach.