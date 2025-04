Wiele osób, które mają zwierzęta i dzieci, marzy o tym, by relacje całej rodzinki były jak najlepsze. To, jak kot przywitał nowo narodzoną dziewczynkę w pewnym domu, poruszy każdego. Obejrzyj ten przeuroczy filmik.

Czy jest coś słodszego niż kot, który z delikatnością poznaje nowego członka rodziny? Użytkowniczka TikToka Rachel Tuttle (@racheltuttle69) podzieliła się filmikiem, na którym jej pupil we wzruszający sposób nawiązuje więź z noworodkiem. Nad wszystkim czuwa mama, która nagrywa przepiękną scenę na pamiątkę.

Na filmie widzimy, jak puchaty rudy kot ostrożnie podchodzi do dziecka i kładzie się obok. Z delikatnością wącha maleństwo i stara się połasić. Łebkiem dotyka drobnej rączki dziewczynki. W każdym geście zwierzaka widać miłość i czułość. Aż łezka kręci się w oku. Zobacz filmik, który wzruszył już setki tysięcy internautów:

Autorka filmu sama jest zachwycona. „To najsłodsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam” – czytamy w podpisie wideo. Trudno się nie zgodzić, prawda?

Poruszający filmik szybko zyskał wielką popularność. Już ponad dwieście tysięcy osób obejrzało go i przekazało znajomym. Pod filmikiem czytamy komentarze zachwyconych widzów: