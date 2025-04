To, że kot zawsze chodzi swoimi ścieżkami, wiemy nie od dziś. Warto jednak zastanowić się nad jego zachowaniem – zwłaszcza gdy postępuje w określony sposób. Niedawno pisałyśmy, że gdy kot liże twarz i ręce opiekuna, zbiera cenne informacje. Podobnie jest w tym przypadku. Jeśli twój pupil robi coś takiego, bądź czujny, bo próbuje przejąć nad tobą władzę.

Reklama

W ten sposób kot przejmuje nad tobą władzę

Koty z reguły są władczymi zwierzakami. Lubią gdy wszystko wokół jest im podporządkowane, a same niechętnie dostosowują się do narzuconych reguł. Opiekun jednak jest w stanie wytresować swojego zwierzaka tak, żeby stał się domowym pupilem. Niestety czasami nawet taki kocurek potrafi pokazać pazury i próbować za wszelką cenę zdominować swojego człowieka.

Portal kobieta.wp.pl zdradza, że musimy zachować czujność, gdy kot wskakuje nam na kolana. Okazuje się, że właśnie wtedy próbuje przejąć nad nami władzę i zaznaczyć, że należymy do niego. Tak samo dzieje się, gdy leżymy, a on wskakuje nam na plecy czy brzuch.

To jednak niejedyna interpretacja moszczenia się kota na naszych kolanach. Jest też inne, o wiele bardziej przyjemne znaczenie. Co jeszcze kot sugeruje nam takim zachowaniem?

Kot wskakuje na kolana – co to oznacza?

Jeżeli kot łaknie takiej bliskości swojego człowieka, może to oznaczać, że mu ufa i czuje się przy nim bezpiecznie. W związku z tym powinien być to dla ciebie największy komplement. Właśnie w ten sposób kocurek pokazuje opiekunowi uczucia, jakie do niego chowa. Zwłaszcza wtedy gdy próbie zdominowania właściciela towarzyszy ciche, przyjemne pomrukiwanie zwierzaka.

Jeżeli zatem twój pupil tak chętnie tuli się do ciebie i potrzebuje przebywać na twoich nogach, doceń to i nie próbuj odrzucać go od siebie. Potem natomiast możesz starać się zdominować ten pokaz siły, delikatnie pokazując mu, gdzie jest jego miejsce i kto rządzi w domu – np. przenosząc go z kanapy na drapak, na którym będzie mógł rozładować kłębiące się w nim napięcie.

Źródło: kobieta.wp.pl/koty.pl

Reklama

Czytaj także:

Nietypowe zachowanie kota skłoniło właściciela do przesunięcia lodówki. Jego odkrycie wywołuje ciarki

Mrugnij do kota i zobacz, co się stanie. Jego reakcja cię zaskoczy

Nie denerwuj się, gdy kot gryzie cię podczas głaskania. Niewiele osób wie, co to oznacza