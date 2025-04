Nie wszystkie koty spędzają większość czasu na wylegiwaniu się na poduszkach w słońcu. Niektóre zwierzaki stawiają na karierę na najwyższych szczeblach władzy. We Wrocławiu takim przykładem jest kot Wrocek, który nieustannie doradza prezydentowi miasta. Jego wkład w sprawowaniu urzędu został udowodniony na uroczym filmiku.

Srebrny kocur rządzi w ratuszu

Kot Wrocek to słynny zwierzęcy doradca prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Piękny srebrny pupil jest nie tylko maskotką miasta, ale jak się okazuje, aktywnie uczestniczy w podejmowaniu poważnych decyzji. Na dobre zadomowił się w ratuszu i już nikt nie wyobraża sobie tego miejsca bez Wrocka.

W mediach społecznościowych pojawił się przezabawny filmik, który pokazuje, jak prezydent miasta sprawdza dokumenty i uchwały w asyście kocurka. Zanim cokolwiek zostanie podpisane, pada pytanie o akceptację ze strony Wrocka. Kot zatwierdza dokumenty przybiciem łapki. Zobacz słynny już film, który rozbawi cię do łez.

Kot Wrocek urzęduje od dawna

Srebrny kocurek mieszka we wrocławskim ratuszu od 5 lat. Przypomnijmy, że zwierzak trafił w to miejsce po tym, jak został porzucony przez właścicieli na dworcu PKP. Obsługa szybko znalazła i zabezpieczyła kota. Po krótkim czasie został okrzyknięty miejskim pupilem, otrzymał imię Wrocek i mianowano go na pomocnika prezydenta.

Wrocek, jak przystało na sławnego kota, ma swoje własne konto na Instagramie. Pojawiają się tam zdjęcia i filmiki z codziennego życia i przygód zwierzaka. Kocurek jest uwielbiany przez mieszkańców miasta, pracowników ratusza oraz odwiedzających to miejsce gości.

Źródło: eska.pl, facebook.com/sutrykjacek oraz instagram.com/kotwrocek

