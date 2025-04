Reklama

Rasa Scottish fold (szkocki kot zwisłouchy) powstała w latach 60. w Szkocji. W wyniku mutacji genetycznej, niektóre koty z miotu rodziły się z małymi, lekko załamanymi uszami. Za tę osobliwą cechę fizyczną odpowiada gen występujący u innych zwierząt domowych mających zwisające uszy, m.in. psów, świń i owiec.

Co ciekawe, Scottish foldy rodzą się z normalnymi uszami, które zawijają się dopiero, gdy kocięta skończą kilka tygodni.

Rasa nie jest uznawana przez Międzynarodową Federację Felinologiczną (FIFe) i dopuszczana do wystaw przez większość organizacji felinologicznych, jednak nie ze względu na uszy, a skłonność genetyczną do zniekształceń kośćca u nasady ogona i tylnych kończyn. Aby uniknąć rozrodu osobników posiadających tę wadę, od czasu do czasu foldy zwisłouche krzyżuje się z inną rasą. Jest nią brytyjski kot krótkowłosy.

Scottish foldy wyróżniają się załamanymi w przód uszami, przez co wyglądają na wiecznych smutasów. Wyróżnia się różne typy załamań - pojedyncze, pofalowane (zagięte wu dołu w przód a u góry w tył) lub asymetryczne (zagięte jest jedno tylko ucho).

Umaszczenie zwisłouchych przypomina umaszczenie brytyjskich kotów krótkowłosych, z wyjątkiem odcienia czekoladowego, lila i color point. Występuje w dwóch odmianach - krótkowłosej i długowłosej, zwanej highland fold.

Dorosły kot szkocki zwisłouchy waży od 2,5 do 6 kg, żyje 15 - 18 lat.

Charakter kota szkockiego zwisłouchego

Koty szkockie należą do spokojnych i łagodnych kociaków, są bardzo przyjazne, doskonale funkcjonują w dużych rodzinach. Szybko przyzwyczajają się do człowieka, rzadko drapią.

Uwielbiają zabawę, choć nie są tak żwawe i pomysłowe jak koty syjamskie i rasy od nich pochodne. Należą do kotów cichych, uległych i niekonfliktowych. Dobrze znoszą obecność innych zwierząt domowych.

Pielęgnacja kota szkockiego zwisłouchego ogranicza się właściwie do wyczesywania sierści raz w tygodniu (długowłose czeszemy częściej) oraz przycinania pazurów w razie potrzeby.

Choć uszy kota szkockiego są skierowane ku dołowi, warto od czasu do czasu w nie zajrzeć - nie trzeba robić tego często, wystarczy raz w miesiącu.

Kot tej rasy nie wymaga szczególnego sposobu żywienia (chyba że lekarz weterynarii zaleci specjalną dietę), dieta powinna być dobrze zbilansowana, w większości wystarczy gotowa karma dobrej jakości mokra i sucha.

