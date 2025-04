Kot syberyjski podobnie, jak maine coon i norweski kot leśny ma naturalne pochodzenie. Pierwotnie był półdługowłosym kotem wiejskim o zachowaniach typowych dla kotów pierwotnych. Jest silny, muskularny, średniej wielkości, o wydłużonym ciele. Mocne duże łapy są niezbyt długie, spomiędzy palców wyrastają kępki włosów. Oczy duże, trochę owalne, ukośne i szeroko rozstawione mogą być zielone, albo bursztynowe, ważne, by były jednolitej barwy.

Reklama

Futro kota syberyjskiego ma cechy typowego futra kota leśnego. Włosy okrywowe gładko przylegają do ciała, gęste i miękkie podszycie stanowi w zimie o grubości futra. Na piersi zwierzaka odznacza się wyraźnie "śliniak", ma też kołnierz na szyi i "portki" na tylnych kończynach. Uroku dodaje mu gęsto owłosiony ogon przypominający kitę wiewiórki.

Niebieski, czarny, rudy

Barwy kota syberyjskiego są podobne do barw norweskiego kota leśnego i do maine coon'a. Może on być czarny, niebieski, rudy, kremowy, szylkretowy, srebrzysty i niebieskosrebrzysty. Jednak najbardziej typową barwą tego kota jest ruda, bo też przodek obecnej rasy był rudy lub rudobiały. Futro kotów rudych, niebieskich, kremowych jest delikatniejsze i bardziej jedwabiste. Odmiany czarne mają włosy mocne, silne, nie do zniszczenia.

Występowanie białego koloru jest dopuszczalne tylko w postaci "dodatków", m.in.: białej klatki piersiowej, białego brzuszka, łap.

Neva masquarade

To osobliwa odmiana, która po raz pierwszy pojawiła się w 1990 r. Powstała ze skrzyżowania z kotami syjamskimi. Koty tej odmiany są podobne do zachodnioeuropejskiego kota birmańskiego i amerykańskiego radgolla. Urzekające w tej odmianie są ciemnoniebieskie oczy.

Da się kochać, jak pies

Hodowcy kota syberyjskiego uważają, że ma on dużo z charakteru psa. Jest bardzo towarzyski, lubi uczestniczyć w życiu swego opiekuna, obserwować co robi. Bardzo kontaktowy, dopomina się pieszczot, zachęca do zabawy, zwraca na siebie uwagę. Spośród wielu osób w rodzinie wybiera sobie jedną - ukochaną – wyróżnia ją i obdarza szczególnymi względami.

Hodowla kotów

Jeśli zamierzasz kupić rasowego kota syberyjskiego szukaj hodowli, w której przestrzega się zasad Ustawy o ochronie zwierząt. W takiej hodowli, m.in.koty nie są przetrzymywane w klatkach, rozmnażane są zgodnie z wzorcem hodowanej rasy. Kociaki odłącza się od mamy dopiero, gdy skończą co najmniej 12 tygodni życia, a hodowca służy nowemu opiekunowi wsparciem, radami, pomocą merytoryczną.

Koty tej rasy kosztują powyżej 1000 zł.

Reklama