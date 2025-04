Pierwszy narodzony na świecie kot sfinks był efektem... mutacji genetycznej. W jej wyniku krótkowłosa kotka kanadyjska urodziła młode, która całkowicie nie miały sierści. To, co mogło zostać uznane za chorobę, stało się wtedy pożądane i efektowne. W latach 70-tych hodowcom udało się stworzyć nową rasę, inspirowaną bezwłosymi kociakami. Koty sfinksy nie budzą pośrednich emocji - można albo się w nich zakochać, albo ich nie cierpieć! Z pewnością nikt nie pozostaje jednak w ich przypadku obojętny.

Dużą zaletą tej rasy jest fakt, że umożliwia posiadanie kota nawet tym osobom, które cierpią na silną alergię. Wzbudza to jednak silne kontrowersje - niektórzy badacze twierdzą, że jest to jedynie stereotyp i nawet niemal bezwłosy sfinks może wywołać reakcje uczuleniowe.

Wygląd kota sfinksa

Najistotniejszą cechą zewnętrzną sfinksa jest całkowity brak sierści, możliwe jest jednak występowanie meszku. Niektóre kociaki mają szczątkowe owłosienie na brzuchu i ogonie. Ich skóra jest pofałdowana, co ma duże znaczenie - im więcej fałd na skórze sfinksa, tym wyższa jego wartość finansowa. Większość kotów tej rasy nie ma również wąsów, a ich ciało w dotyku przypomina ciepły zamsz. Dzięki brakowi sierści, kot sfinks to pupil idealny dla alergików. Nie wszystkie kociaki są jednokolorowe - zdarzają się nawet takie, których skóra jest pokryta dużą ilością barwnych łat.

Sfinksy mają bardzo rozwinięte opuszki, a także mięśnie. Dorosły samiec może ważyć nawet 7-8 kilogramów. Koty tej rasy mają duże uszy i lekko skośne oczy.

Temperament kota sfinksa

Sfinksy wymagają sporej uwagi właściciela. Są niezwykle towarzyskie i lojalne. Kontakt z człowiekiem jest im niezbędny, uwielbiają być w centrum uwagi i potrafią głośno domagać się pieszczot. Należy wziąć to pod uwagę - sfinks zdecydowanie nie jest typem samotnika, który będzie chodził swoimi ścieżkami. Oczywiście, nie da się w pełni oszukać kociej natury, ale na ogół ścieżki sfinksa prowadzą tam, gdzie znajduje się akurat któryś z domowników ;-) Kot tej rasy jest inteligentny i spokojny.

Pielęgnacja kota sfinksa

Dorosły sfinks wymaga kąpieli co około 2 tygodnie, dlatego od pierwszych miesięcy życia powinien być przyzwyczajany do wody. Brak sierści sprawia, że kociak jest niezwykle wrażliwy na zmiany temperatury. Zimą nie powinien wychodzić na dwór bez ciepłego kubraczka, a po powrocie do domu często możemy spotkać go... pod własną kołdrą. Z kolei latem zaleca się, aby skórę sfinksa pokrywać kremem z filtrem UV, aby kot przebywający na słońcu nie został poparzony.

