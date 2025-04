Kot rosyjski niebieski należy do starej naturalnej rasy. Został tylko nieznacznie poddany wpływowi hodowlanemu człowieka. Już w XVII wieku kot był ozdobą europejskich dworów książęcych.

Jeszcze do niedawna koty te hodowano wyłącznie w niebieskim kolorze, obecnie także spotyka się białe i czarne.

Reklama

Idealny egzemplarz czyli opis niebieskiego kota rosyjskiego

Kot tej rasy ma niebanalną urodę: gęste, krótkie, jedwabiście miękkie futro, duże migdałowe oczy w zielonym kolorze i piękną sylwetkę. Od dawna uważano go za prawdziwie zjawiskowe zwierzę.

• Charakteryzuje się nieco smuklejszą budową ciała niż europejskie koty krótkowłose, ale wyraźnie muskularną. Porusza się niezwykle elegancko.

• Klinowata, krótka głowa osadzona jest na długiej, prostej szyi.

• Długie, wysmukłe kończyny zakończone są wąskimi, owalnymi łapami.

• Ogon u nasady niezbyt gruby powinien być długi i cienko zakończony.

• Uszy u tej rasy są duże, na wierzchołku zaostrzone, u nasady szerokie i wysoko osadzone. Małżowina jest cienka i niemal przezroczysta.

• Futro składa się z dwóch rodzajów włosów: okrywowych i gęstego podszycia, przy czym powinny być one mniej więcej tej samej długości. Zawsze trochę odstaje od ciała. Ściśle przylegające uważa się za wadę. Futro odmiany niebieskiej powinno być równomiernie jasnoniebieskie, a końce włosów muszą srebrzyście połyskiwać. Wszelkie cieniowania są niepożądane

Białe czarne, pręgowane

Niegdyś hodowano tylko odmiany niebieskie, dziś w hodowlach (zwłaszcza australijskich) hoduje się też koty umaszczone biało, czarno, rudo, kremowo, a także pręgowane. Co ciekawe białe kociaki rodzą się z niebieską albo czarną plamką na głowie, która znika po roku. Tylko niebieskie odmiany mają niebieski nos i różowe łapki. Białe koty rosyjskie mają różowy nosek, a czarne - czarny nos.

Sprawdź, jaki kot rosyjski ma charakter

Można go pokochać, bo szybko przywiązuje się do swoich opiekunów i jest wobec nich wyjątkowo lojalny. Potrafi jednak egzekwować swoje prawa. Koty te mają żywe usposobienie, zwłaszcza maluchy rozpiera energia. Niezwykle ciekawe wszystkiego przepadają za zabawą z opiekunem. Samice są troskliwymi i ofiarnymi matkami. Bardzo długo troszczą się o swoje dzieci. Także kocury biorą czynny udział w życiu rodzinnym. Dorosłe koty nie lubią hałasu i zamętu, nadmiaru gości. Cenią sobie samotność. Opanowane, pewne siebie. W stosunku do obcych nieufne i płochliwe. Najlepiej czują się w domu. Są bardzo inteligentne, można nauczyć ich różnych sztuczek, np. aportowania.

Cena kota rosyjskiego zaczyna się od 1600 zł