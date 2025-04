Munchkin to dosyć młoda rasa. Jej nazwa pochodzi od baśniowej krainy Munchkinland – części krainy Oz zamieszkiwanej przez krasnoludki. Pierwsze kotki z tą mutacją genetyczną przyszły na świat w 1983 roku, zatem zaledwie niecało 30 lat temu! Do tej pory jednak związki felinologiczne nie uznały rasy. Zobacz, jak wyglądają koty rasy munchkin i dla kogo jest to zwierzak.

Spis treści:

Jak wyglądają munchkiny? Wyobraź sobie kota o posturze jamnika, tak zdecydowanie najłatwiej opisać tę rasę. Munchkiny mają krótkie łapki – przednie są zwykle jeszcze krótsze od tylnych. Towarzyszy temu często deformacja zgięcia kręgosłupa.

Ta rasa kotów nie ma jednego wzorca, jeśli chodzi o rodzaj sierści i umaszczenie, ponieważ istnieje wiele jej odmian. Hodowcy, którym spodobała się mutacja typowa dla munchkinów, zaczęli krzyżować je z innymi rasami.

Z tego powodu istnieją bure, rude, czarne, szylkretowe, pręgowane, łaciate, niebieskie, białe munchkiny i to wcale nie jest koniec ten listy. Z połączeniu kotów rasy sfinks i tej rasy powstała odmiana bambino, która w ogóle nie ma sierści. Są też munchiny krótko oraz długowłose.

fot. Adobe Stock

Te koty są bardzo przyjazne, doskonale dogadują się z dziećmi i innymi zwierzakami. Chociaż są bardzo ciekawskie, tych kotów nie należy wypuszczać na dwór – przez swoje krótkie łapki mogą sobie tam nie poradzić.

Munchkiny bardzo szybko się uczą, co może być zarówno zaletą, jak i wadą. Szybko nauczy się komend oraz sztuczek, ale równie szybko odkryje, jak dostać się do ulubionych przysmaków!

Jak każdy kot, munchkiny potrzebują dobrej jakościowo karmy, która odpowie ich potrzebom. Kocia karma nie powinna mieć zbóż oraz bezwartościowych wypełniaczy, a za to jak największą ilość białka zwierzęcego.

Munchkin nie jest kotem wymagającym szczególnej pielęgnacji. Wystarczy wyczesywać jego sierść, czyścić uszy oraz w zależności od potrzeby obcinać pazurki. Odmianę bambino warto jednak raz na jakiś czas wykąpać – podobnie, jak normalne sfinksy.

Jest to raczej zdrowa rasa, jedyne problemy mogą wynikać z ich budowy. Do takich wad należą na przykład lordoza kręgosłupa oraz wklęsła klatka piersiowa. Na inne choroby jest wyjątkowo odporny. Żyje około 12-14 lat.

